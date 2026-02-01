北市議員中800萬？ 許淑華喊「不是我」：若中請珍奶+胡椒餅

許淑華今澄清自己沒中今彩539頭獎。（翻攝自許淑華臉書）

名嘴王瑞德日前透露，有台北市議員中今彩539頭獎請他喝珍奶，引發網友熱烈猜測，繼多位議員先後自清後，民進黨議員許淑華今（1）也直呼「真的不是我」，並表示若自己中樂透，除了珍奶，還會加碼選區的饒河夜市胡椒餅，分享給市民朋友。

王瑞德1月30日在臉書分享，某位台北市議員日前中今彩539頭獎，800萬元扣稅後實領640萬元，還請他喝珍奶，他未透露議員姓名，但網友根據彩券開出地點在信義區，推測可能得獎者為松山、信義選區的多位議員。隨後，國民黨議員詹為元及民進黨議員洪健益陸續澄清，強調自己並非中獎者。

許淑華2月1日也在臉書發文表示，因許多民眾詢問她是否中獎，因此她出面澄清「真的不是我」，並幽默說自己每天認真上班、為選民服務才是唯一的「固定收入來源」，她補充，若真的中樂透，除了請市民朋友喝珍奶，還會加碼饒河夜市胡椒餅，期盼財神爺眷顧她。





