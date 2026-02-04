北市議員保守提名？張茂楠強調精準提名 目標25席全上

民進黨北市黨部主委張茂楠則否認，並說市長人選過年前就會出爐，過度擴大提名可能造成「踩票」現象，因此這次採較精準科學的方式計算，目標是將提名的候選人全數送上壘，力拚北市議會從2022年的21席增至25席。（邱芊攝）

民進黨布局2026九合一大選，六都市議員選戰於2月4日至10日展開領表登記，回顧本屆選舉，民進黨在北市提名26人當選21席，下屆則提25席，被外界認為是因為沒有強而有力的母雞幫忙助選，因此採保守提名。民進黨北市黨部主委張茂楠則否認，並說市長人選過年前就會出爐，過度擴大提名可能造成「踩票」現象，因此這次採較精準科學的方式計算，目標是將提名的候選人全數送上壘，力拚北市議會從2022年的21席增至25席。

此次綠營在北投士林選區提名5人，其餘5個選區皆提名4人，現任議員、有意參選者都須參與初選，目前已有33人表態參選要搶攻25席，北市首日截至目前已有6人完成登記，包含現任林亮君及王孝維以及新人賴俊翰、陳聖文、呂瀅瀅，還有回鍋參選的高嘉瑜。

張茂楠今被問及採保守提名，是否是因為沒有強而有力的母雞幫忙助選，他說不是沒有強而有力的母雞，母雞過年前就會出現了，黨內是希望提名的人都能夠全數上壘，因此採科學的方式精準提名，精準的意思就是考量綠營在當地選區，大概有多少的票數，有多少票提多少人。

張茂楠說，若擴大提名可能造成「踩票」現象，導致最後沒有辦法用黨的方式聯合配票，或者選民的配票方式機制因此亂掉，到時候獨厚某個人也不好，綠營在過去2022年當選了21席，希望2026年能夠提名就當選，提名25席都全壘打。

