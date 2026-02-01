北市議員到底誰中800萬？游淑慧貼群組截圖再曝這線索：他嚇到當柯南

記者李鴻典／台北報導

資深媒體人王瑞德在臉書發文揭露，被一名台北市議員突然請喝珍奶，才知道原來對方中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後實領640萬元。消息引發討論，國民黨台北市議員詹為元呼籲中獎者快自首，不要讓他們這些沒中獎的人還要受訪被在傷口灑鹽。國民黨台北市議員游淑慧今（1）天也說，由於開出的彩券行就在松山區，她腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉「富貴相」的詹為元。

游淑慧今（1）天上午貼出一張群組截圖，她在群組中問詹為元「你嗎？」國民黨台北市議員林杏兒也追問「為元真的是你嗎……」詹為元回答「哈哈，不是啦」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

詹為元說，自己沒有中539頭獎，但還是被採訪沒中獎的心情⋯⋯。請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！他也自嘲，人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！

廣告 廣告

游淑慧今（1）天上午貼出一張群組截圖，她在群組中問詹為元「你嗎？」國民黨台北市議員林杏兒也追問「為元真的是你嗎……」詹為元回答「哈哈，不是啦」。

從游淑慧的截圖中也可看到，詹為元還貼出一張谷歌地圖截圖「我助理畫出來的路線圖，跟中獎彩券行」。

游淑慧表示，昨天看到新聞說有議會同事中了今彩539頭獎800萬！​由於開出的彩券行就在松山區，她腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉「富貴相」的詹為元。

游淑慧說，​沒想到不只自己懷疑，原來詹為元已經成為大家的「頭號嫌疑人」，嚇得他只好發揮柯南精神，趕緊用地緣關係來分析澄清。

游淑慧強調，​不管幸運得主是誰，我們都真心為他開心！原來財神爺才是募集選戰資金的最強大金主啊！

更多三立新聞網報導

北市議員「不小心中頭獎800萬」！網靠1線索揪潛在名單

王瑞德爆北市議員中今彩539頭獎8百萬！「這議員」發聲了

北捷宣布「搭車禁用行動電源」！藍議員也不挺：矯枉過正 轟政策1矛盾

萬安3年了／議員看蔣萬安主政台北表現 藍給85分、綠評59分

