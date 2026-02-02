北市議員在節目現場說中今彩800萬？游淑慧判斷是他

名嘴王瑞德爆料，有台北市議員中了今彩539頭獎800萬，並請喝珍珠奶茶，引發外界議論；被點名的民進黨市議員洪健益受訪澄清稱，純屬開玩笑。國民黨台北市議員游淑慧表示，可確定的是在節目現場請珍珠奶茶的，真的是洪健益；而說中獎的人，也真的是洪健益。

游淑慧1日在中天《週末大爆卦》節目中表示，台北市議員詹為元分析說，那家彩券行100、200公尺內，有某一個議員的服務處，因為PO這個文的是偏綠營名嘴，他通常上的都是綠營的政論節目，於是我們就鎖定了民進黨另外一名議員，抽絲剝繭鎖定洪健益。洪健益也出來澄清，他確實證明是他講的，珍珠奶茶是他請的，也是他說中了今彩，可是他說純屬開玩笑。

游淑慧接著表示，洪健益說那一天請珍珠奶茶，然後現場其他綠營名嘴，就問說你為什麼要請啊，他就開玩笑說他中了今彩539，現場其他人說今彩539頭獎800萬喔，扣掉稅後還有600多萬元，洪健益說純屬開玩笑。

游淑慧指出，洪健益到底有沒有中？他到底是不是開玩笑？但是可確定的是請珍珠奶茶的，真的是洪健益；說中的人，也真的是洪健益。

國民黨立委王鴻薇表示，王瑞德發文裡面最後還加了一句，那個議員說本來想今年募款不容易，但是現在看起來募款比較沒有問題了。洪健益說他沒有中，是開玩笑的，但當人家講到今彩539頭獎800萬元、扣稅後可領640萬元，他說對對，她覺得洪健益嫌疑還是很大。

