北市議員大戰 美食攻略拚人氣

為爭搶下屆台北市議員席位，不少選將紛紛走進在地店家，如投入藍營南港內湖議員初選的陳冠安、松山信義區的滿志剛，以及綠營中正萬華區的康家瑋、回鍋參選南港內湖區的民進黨前立委高嘉瑜等，都透過社群媒體分享美食與選民互動。文化大學廣告系教授鈕則勳指出，此舉有助強化在地連結，但美食文同質性高，參選人仍須找出自己的定位。

國民黨青年部前主任陳冠安為爭取港湖區議員提名，啟動「港湖百萬步」行動，從成長的南港出發，盼以雙腳走遍港湖59個里，除與民眾面對面交流、投遞文宣外，也會在跑行程空檔分享沿途美食。

國民黨台北市青工會前總會長滿志剛則以日記的方式分享美食，先跟民眾分享自己的行程，再介紹食物及店家資訊，拉近與選民的距離。

出身萬華的「艋舺囝仔」康家瑋，雖曾挑戰議員失利，仍持續深耕地方，經常在臉書分享美食文，搭配打卡、餐點以及店內環境照，並附上詳細店家資訊。他表示，臉書已有一定追蹤族群，希望運用影響力分享從小吃到大的家鄉味，替店家增加曝光與經濟效益，強調並非為了選舉才這麼做。

此外，網路人氣高的高嘉瑜，也經常分享與美食的合照，貼文動輒破千讚，展現「港湖女神」的高人氣。

鈕則勳分析，參選人透過臉書等社群平台分享食記，不僅能強化與在地的連結，還能活絡店家生意，當店家對參選人產生感激之情後，店家便會願意讓宣傳文宣進入店內，使店家成為一個「文宣散布的小據點」，讓參選人的資訊能更自然地滲透進選民的日常生活空間。

鈕則勳也說，美食議題接觸面廣，甚至可吸引跨選區民眾的關注與造訪，能進一步擴大參選人的影響力，但相較時事評論，介紹美食的操作門檻低、同質性高，過度依賴大眾化題材，反而可能使參選人淹沒在競爭者中，仍須找出專屬於自己的定位。