北市議員提「死產」比照生育給予補貼 民政局：全力推動

〔記者孫唯容／台北報導〕面對少子化衝擊，台北市府針對懷孕婦女推出相關孕期補助、新生兒補助，但針對死產婦女卻缺乏關懷補助。北市議員張文潔認為，死產婦女需經歷完整的懷孕、分娩過程，承擔手術風險外也要承受喪子的心理創傷，應比照生育給予補貼。北市民政局長陳永德承諾會全力推動，週金額、補助的方式等都需要進一步討論，將盡速研議。

議員張文潔表示，過去社會對死產的理解，往往夾雜不必要的道德評價，甚至將死產視為「失敗的生育結果」，相關補助也僅限中低收入戶，多以「協助負擔醫療費用」的角度處理，卻忽略死產對孕產婦造成的長期身心影響，且死產婦女同樣需經歷完整的懷孕與分娩過程，包含手術風險、產程疼痛、失血與產後恢復，以及失去孩子所帶來的巨大心理創傷。

根據市府統計，台北市近年死產人數分別為111年167人、112年161人、113年147人，114年1至10月也已有127人，顯示每年均有市民家庭面臨死產衝擊。張文潔指出，在北市現行制度中，生育獎勵金僅以「活產」為給付要件，多數死產婦女無法獲得制度上的支持，不過新竹市有死產補助1萬5千元、苗栗縣有死產補助1萬元、嘉義縣則有1萬2千元，外縣市皆有針對死產婦女給予支持，顯示出北市府在制度上有檢討與補強的必要

本案在北市議會民政委員會審查中，第一召集人許淑華表示，民政局可以研議一下用什麼名目，像是營養補貼，面對死產狀況的發生，媽媽生理、心理上的壓力很大，精神上和營養上的補助是很重要的，希望今年下個會期起前，提出具體方案，讓設籍台北市、懷孕滿20周以上的死產婦女，可申請相關關懷補助。

民政局長陳永德承諾，會盡速簽辦、全力推動，並分享其家人曾歷經子宮外孕，認同該狀況對於婦女而言相當危險，死產的婦女更需要被照顧，尤其不少人是第一胎，若只是一時身體出問題，未來還會想生。民政局也補充，有關議員提案，如週數、金額、補助的方式等，都需要進一步討論，民政局將盡速研議。

