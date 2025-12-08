北市議員最高票？他預言：不是高嘉瑜就是她

▲前立委高嘉瑜日前表示「2026不缺席」，有意回歸港湖選議員。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉，各派人馬積極佈局，國民黨台北市議員李明賢，日前接受民進黨前立委高嘉瑜的網路節目《新聞給問嗎？》專訪，兩人聊到2026議員選戰，對於高嘉瑜將回鍋參選港湖議員並自稱「新人」，李明賢當場狠嗆，直言高嘉瑜的回鍋參選嚇到黨內同志，大膽預測她的選票「絕對是3萬票起跳」。

李明賢預估高嘉瑜能拿高票，更當場與高嘉瑜下賭注，預言2026台北市議員選舉的第一高票，將會是高嘉瑜或國民黨松山信義選區的李明璇，他分析，高嘉瑜是立委回歸，過去有李彥秀、王世堅等立委回鍋參選，都能創下3萬票起跳的紀錄；而李明璇挾帶新人優勢與全國知名度，兩人都是高票的強力人選。

此外，外界關注的松山信義選區「藍白合」問題，李明賢指出，除了國民黨李明璇、楊智伃角逐外，民眾黨也有許甫參戰。李明賢認為，從2022年楊寶楨在松信區的得票數來看，民眾黨在這個選區確實存在一席空間，但許甫會搶到綠營的票還是藍營的票？，仍有待觀察。

