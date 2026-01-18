北市議員松信選區9缺3 新人搶進、藍白合綠營壓力大
〔記者何玉華／台北報導〕頂著國民黨最美發言人稱號的李明璇，投入台北市議員松山、信義選區，民進黨也有「漂亮寶貝」前議員呂瀅瀅捲土重來，加上現任民進黨籍美女議員許淑華、媽媽美女張文潔，還有國民黨的資深美魔女秦慧珠，松信區的議員選戰，女力來勢洶洶。秦慧珠說，本屆9席，當選的6女將攻佔前6名，競爭始終激烈；許淑華表示，選民結構藍大於綠，「藍白合」會對民進黨席次造成壓力，新人要有戰鬥力。
松信選區議員應選9席，民進黨、國民黨連兩屆席次全拿維持4比5；本屆民進黨提名張文潔、許家蓓、許淑華、洪健益，國民黨提名秦慧珠、詹為元、徐巧芯、戴錫欽、王鴻薇，全數當選。民眾黨提名的楊寶楨以約3000票的差距，成為落選頭。後來，許家蓓因病過世，徐巧芯、王鴻薇轉戰立委，現任議員只有6位。
民進黨現任議員3缺1，若維持本屆提名4席，在新人呂瀅瀅、郭凡加入後，包括現任張文潔、許淑華、洪健益都要一起競爭初選提名；許淑華表示，現任雖有優勢，也不敢大意，尤其在選民結構藍大於綠，國民黨提5席再加1席民眾黨，想壓縮民進黨變3席的情況下，新人也要有戰鬥力，若太溫和可能會在「藍白合」下吃虧。
呂瀅瀅去年5月已成立松山信義區聯合服務處，當時前內政部長徐國勇、立委王世堅都到場相挺，占了起步早的優勢；新人郭凡曾任立委王定宇、市議員趙怡翔助理，在松山區長大，曾留學澳洲雪梨，以在地新生代之姿投入選戰，也有地緣優勢。
國民黨現任5缺2，依傳統是現任直接提名，新人爭取提名缺額。地方目前已可見新人李明璇、議員吳志剛辦公室主任滿志剛、里長李煥中等人出席活動、拜票；另之前曾傳出前立委費鴻泰辦公室主任、現任立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮，以及前國民黨發言人楊智伃也被勸進，但兩人目前動向仍不明。
詹為元說，現任雖不用參加初選，但在新人拚初選以及民進黨初選都在進行中，選舉氣氛被提前炒熱，還是會因應選戰提前布局作業；且李明璇具全國知名度，又是藍營喜歡的形象，加上有新人紅利，有可能成為吸票機對其他人造成壓力。
民眾黨楊寶楨本屆以約3000票的差距惜敗，轉戰跑道；黨副秘書長許甫辭去黨職空降參選，另有去年曾到民進黨中央黨部砸雞蛋的民眾黨前林口黨部副主任李道翔登記參選，黨內將先進行協調、初選出人選，是否能在楊寶楨當年的得票基礎上，拓展票源或與國民黨合作，有待觀察。
