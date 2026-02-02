北市議員爽中800萬？游淑慧鬆口了 加碼曝「獨門撇步」：中獎率真的高很多

資深媒體人王瑞德透露，有一名台北市議員因為中了今彩539頭獎，掀起各界熱烈討論，國民黨台北市議員游淑慧也在一眾藍綠議員自清的同時，笑稱不太相信有人中了800萬，並加碼透露自己的「獨門中獎撇步」。

「這種天大的福氣，還是留給各位市民朋友就好」，游淑慧透過臉書表示，自己還真的不太相信有北市議員中800萬，退一步說，如果真的中了800萬，怎麼可能像王瑞德說的「只請一杯珍奶」。

不過游淑慧也分享，自己有「中獎獨門小撇步」，那就是使用載具存雲端發票。游淑慧直言，感覺雲端發票的中獎率真的比傳統紙本高很多，自己這段時間下來，每期也都會中個200、400元。另外游淑慧補充，根據財政部規劃，2026年統一發票中獎經費將大增約26.85億元，還會「優先用於增開雲端發票專屬獎」，等於再度提升了載具的中獎機率。

