北市議員競選小物戰 走實用風

每逢選舉年，候選人都絞盡腦汁推出競選小物，尤其選舉贈品價值不能超過30元，還要極具創意、巧思，北市不少備戰明年議員選舉的擬參選人，不約而同走「實用風」，推出環保袋、面紙等競選小物。

國民黨內湖、南港議員擬參選人陳冠安推出「港湖安啦」環保袋，紅、藍視覺設計充分展現他所主張的「中華民國派」，更凸顯「安」字，盼能加深民眾印象，陳冠安透露，為確保實用性，他反覆調整尺寸、背帶長度等細節才定案量產，實際前往市場發送時，很快就被一掃而空。

陳冠安表示，自己並不是政二代也不是富二代，不像綠營新人有大量資源，可以鋪天蓋地掛看板，因此自己選擇以一步一腳印走進基層，親手把環保袋交到鄉親手中，盼鄉親能借力量給沒有看板的新人，提起環保袋成為行走看板，強調「有大家就是最大的力量」。

欲角逐國民黨提名參選中正、萬華議員的前台北市政府副發言人郭音蘭，也打破傳統選舉文宣充滿政治口號的刻板印象，改用體現中正、萬華低調質樸的復古色彩包裝面紙，並利用「蘭」在台語發音中，與代表我們的「咱」極其相似的諧音，表現親切感。

民進黨中正、萬華議員擬參選人康家瑋特別結合台灣在世界12強棒球賽奪冠的熱潮，推出「台灣尚勇」標語環保袋，盼能降低政治味，提高不同立場選民的接受度。

民進黨中山、大同議員擬參選人朱政騏則推出盒裝面紙，不僅與常見袖珍包面紙做出區隔，也有更大的設計空間展現個人特色，期望在掃街拜票發送給民眾時讓人願意留下、同時記住他的名字。