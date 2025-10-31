北市議員籲公有停車場設「緩衝時間」 交通局：會檢討

台北市 / 綜合報導

部分駕駛都曾碰過，開車進公有停車場之後，才發現沒有位置能停，或是只剩下不能停放的身障及婦幼車位，只好被迫離場，結果還是要收費。

台北市議員洪婉臻提案，要求公有停車場，應該全面建置15到30分鐘的緩衝免費出場，避免民眾被當成冤大頭。對此交通局表示會進行檢討，授權管理員從寬放行。

原始連結







更多華視新聞報導

南港車站百貨停車場驚傳砍人 19歲男受傷送醫

南港百貨停車場砍人落網！ 髮廊染髮企圖變裝仍遭逮

北捷科技大樓站新出口預計115年開放 停車場先啟用

