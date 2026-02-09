北市議員綠初選登記 士北隊拚全壘打

民進黨備戰九合一選舉，北市議員初選領表登記至10日截止，士林、北投5名分屬不同派系的現任議員陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚及林延鳳9日一起登記初選，展現團結氣勢，宣告「士北隊」 已整裝備戰；總統府副祕書長何志偉子弟兵朱政騏昨也登記中山、大同，將對上立委王世堅辦公室主任賴俊翰，被外界解讀為「堅偉大戰2.0」，朱強調這是一場非常有品質的友誼賽。

陳慈慧、林世宗、鍾佩玲、陳賢蔚與林延鳳昨連袂前往市黨部登記，一起高喊「有經驗、最團結，士北議員全壘打」，預祝彼此順利通過初選獲得提名。

朱政騏昨也在鍾佩玲陪同下，與同為新動力信賴之友會大安、文山議員擬參選人高揚凱登記初選，朱表示，因曾參加初選沒有加分資格，成為中山、大同「唯一無加權新人」，但他強調自己是靠努力不靠加分，以「笨鳥先飛」的精神已起跑2年。

此外，民進黨立委王義川昨陪同中正、萬華議員擬參選人張銘祐，及中山、大同議員擬參選人林子揚登記初選，林子揚表示，他先後曾在總統府、行政院、外交部及僑委會歷練，執行新南向政策並跑遍數十個國家，他不做只會發言的議員，要做能把事情做成的議員。

張銘祐說，身為「三寶爸」也是基層出身，20年前就在中正、萬華生活，不是過水也非空降，並在外交部長林佳龍帶領下持續投入公共事務，長期在媒體、政治幕僚打拚，希望選民肯定。