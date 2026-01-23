北市議員藍白激戰 是否幫白營小雞站台？蔣萬安回應了

年底九合一大選逼近，藍營議員憂心台北市長蔣萬安若為白營候選人站台，會導致議會藍營席次無法過半。蔣萬安23日表示，離選舉還有一段時間，他就是全心專注在推動市政上，聆聽地方聲音。（徐佑昇攝）

年底九合一大選逼近，北市各區新人、老將紛紛投入選舉，由於民眾黨也有許多新人投入選舉，近日前主席柯文哲還批台北市長蔣萬安營養午餐免費「騙票」，藍營議員憂心在議員選舉蔣萬安若為白營站台，將導致議會藍營席次無法過半。蔣萬安23日出席大安區里民座談時被問及相關議題，蔣萬安僅表示，離選舉還有一段時間，他就是全心專注在推動市政上，聆聽地方聲音。

近日北市藍白議員陣營頻頻交鋒，先是柯文哲就蔣萬安營養午餐免費政策批評是騙票，國民黨議員秦慧珠除回嗆柯文哲外，另針對松山、信義選情表示「很緊繃」，尤其民眾黨前副秘書長許甫在知名度及藍白合的機制下，恐會搶到藍軍選票，她還示警，若蔣萬安之後要幫忙站台，「一定要謹慎」。

蔣萬安今日出席大安區里長座談會被媒體問及相關議題，蔣萬安表示，他說過其實離選舉還有一段時間，他就是全心專注在推動市政上面，今天繼續走入基層，與所有的里長面對面交換意見，聆聽地方的聲音，並未就選舉議題多做回應。

