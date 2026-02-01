北市議員被爆中頭獎 藍綠自清變都市傳說

民進黨議員洪健益。（孫敬攝）

北市議員被爆料中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後實領640萬元，藍綠議員紛紛自清「不是我」，民進黨議員洪健益1日打趣稱是「都市傳說」，源自上節目請喝飲料開玩笑說是中了頭獎；國民黨籍議長戴錫欽也回應，若沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說，造成大家困擾。

議員中800萬元頭獎話題引起熱議，國民黨議員詹為元第一個跳出來急聲明「不是我」，洪健益昨出席活動還原真相，表示其實是個溫馨有趣的都市傳說，因上節目請所有人喝飲料，喝飲料過程大家問為什麼要請？他說「我中樂透彩，還說中今彩539」，意外引起議員被追問是否中獎，強調過年期間開開玩笑，自己並沒有中獎，助理及家人都在跟他要紅包。

廣告 廣告

民進黨議員許淑華直言每天認真上班、為選民服務，才是目前唯一的固定收入來源；國民黨議員秦慧珠妙回如果是她，會請大家吃更好的東西，有議員助理更當起偵探，發現開獎的「彬彬有禮彩券行」離洪健益服務處很近；民進黨議員張文潔指出，很希望是自己中獎，可緩解初選經濟壓力。

戴錫欽則回應並不是他也不必問他，若有人中獎趕快承認，若沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛，或什麼都市傳說造成大家困擾。洪健益說，尊重議長的意見，只是應應景聊聊天、開心的話題。