北市議員誰中800萬請喝珍奶？ 洪健益：我有請但沒中

議員洪健益的電話被打爆，他急忙澄清「奶茶我有請，但中獎真的不是我！」（圖／東森新聞）





台北市有議員中頭獎了嗎？媒體人王瑞德爆料，有議員請喝珍奶慶祝，因為中了今彩539頭獎800萬。網友化身柯南，鎖定松山、信義區，讓議員洪健益的電話被打爆。他急忙澄清「奶茶我有請，但中獎真的不是我」。究竟是誰手氣這麼旺？議員們紛紛喊冤「別在沒中的傷口上撒鹽」。

時事評論員王瑞德發文，說日前被一位台北市議員請珍奶，原來是對方中了今彩539 800萬元的頭獎。馬上有網友當起柯南，發現近期中獎地點就在松山、信義區，因此議員洪健益就被點名。他表示自己有請珍奶沒錯，但真的沒有中獎，其他被點名的議員也趕快澄清，直呼別在沒中獎的傷口上撒鹽。

台北市信義區松山路322號的這間彬彬有禮彩券行，可不只開出了大樂透頭獎，更在30日的今彩539開出了頭獎一注，金額高達800萬元。結果現在被時事評論員王瑞德這麼一爆料，說有一位台北市議員曾經中獎過，誰到底是誰？趕快出來面對！

這是要人怎麼猜？如果是你會承認嗎？王瑞德就說，有個台北市議員突然請喝珍奶，原來是因為他不小心中了今彩539頭獎800萬。網友扮起柯南，發現中獎地點就在松山、信義，到底是誰？

台北市議員（國）詹為元：「大家不要再來問我了，我真的不是中頭彩的台北市議員，還要在沒有中獎的我的傷口上撒鹽。」

只是這位中了800萬的議員卻只請喝珍珠奶茶，網友說會不會太小氣？不是應該吃紅燒魚翅嗎？終於這個時候有人自首了，原來就是洪健益。

台北市議員（民）洪健益：「我沒有中，請大家喝飲料，那當然就年晃哥就問說『那你為什麼要請』，我說我中樂透彩，他就問我說中什麼，我說539，他們就直接講800萬，看到我的長相，像會中樂透彩的人嗎。」

面相深不可測真的很難說，但解了一個謎還有一個謎，其實《EBC東森新聞》發現，18日今彩539又開出了800萬元，地點就在台北中山區。那如果真的有議員中獎，又是誰呢？

台北市議員（國）柳采葳：「絕對不是我，雖然我也很想要中頭獎，但很可惜沒有這樣的運氣，也很開心我們中山區有這樣子的一個福氣，所以我們其實一直以來，我們都還是戰戰兢兢的在選區在努力。」

沒中獎繼續努力，話說回來，中了頭獎又遇到選舉年，很難有人會承認，畢竟有錢了募款可就真的難了。天黑請閉眼，得獎者請現身，假如真的有議員中獎，財產申報時你就不得不講。

