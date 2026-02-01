北市議員誰中800萬還請珍奶？議長戴錫欽喊快承認 徐巧芯敲碗

某位台北市議員中了今彩539頭獎800萬元，引發熱議，多名藍綠議員紛紛出面澄清並非自己。台北市議長戴錫欽表示，如果有人中了頭獎，「那不是我，也不需問我」，若只是年前應景玩笑話，單純想請大家喝珍奶就講清楚，「也應該考慮請松信所有議員喝珍奶。」

台北市議長戴錫欽表示，自己沒中獎，並呼籲中獎的議員快承認。（圖／中天新聞）

戴錫欽今天在臉書發文表示，近期他到松山信義各里，邀請書法名家舉辦溫馨熱鬧的春聯揮毫活動，一方面感謝這一年來各里辦提供他服務的機會與支持，二方面也增添農曆年前的喜氣。

戴錫欽說，除了年前和蔣萬安市長及張炳煌大師在市府中庭揮毫贈春聯活動外，實在沒練過書法。但在大家期待下，只有勉力臨摹老師們的字體，為民眾親自提筆寫下「福」及「開工大吉」，希望用最大誠意，帶給大家滿滿的祝福。

資深媒體人王瑞德提到某位台北市議員中了今彩539頭獎。（圖／翻涉王瑞德臉書）

戴錫欽也提到，松信議員如果有人中了今彩539頭獎，「那不是我，也不需問我。」如果有人真中獎，趕快承認；如果沒人中獎，只是年前應景玩笑話，單純想請喝珍奶，就麻煩澄清清楚，別讓事情刻意以訛傳訛或什麼「都市傳說」，造成大家困擾，「也應該考慮請松信所有議員喝珍奶。」最後，他也祝福大家都有機會中大獎。國民黨立委徐巧芯留言回應，「我也請他記得要請我喝珍奶了。」

