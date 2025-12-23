北市議員質疑北車案發時「站內0捷警」捷警隊長坦言「警力確實有限」

「1219張文案」發生後，台北市議員游淑慧昨（22）晚透過社群平台發文指出，依北捷在專案報告中提供的時序，直指「案發時，站內完全沒有捷警人員」，並指稱勤務安排出現空窗時段，質疑影響即時應變。對此，捷運警察隊隊長廖洛育今（23）日坦言警力確實有限、隊上同仁年齡也偏大，但他說，同仁在勤務上確實是相當辛勞，若對本隊有任何指責或要求，「身為捷運警察隊的隊長，一定會負起相關的行政懲處以及必要的責任」，呼籲外界不要苛責捷運警察隊的同仁。

游淑慧表示，她召集北捷與市警局針對此事件進行專案報告後，認為最不可思議之處在於捷運警察勤務安排。她引述北捷專案報告的時序指出，嫌犯17時23分在M7出口通道捐血中心前丟擲煙霧彈，17時24分行控中心收到板南線台北車站火警警訊，17時26分站長與保全人員抵達，17時30分嫌犯轉往台北車站大廳層西側通道並由西側移動式閘門出站，直到17時33分捷警才抵達。

游淑慧說，她在會議中反覆詢問北車站內案發時的捷警人力數量，得到的答案是「0」，並進一步追查當日勤務安排，15至17時有巡邏勤務與守望勤務各2名員警負責，下一班守望勤務則自18至20時開始，因而質疑17至18時旅客量最高、下班下課尖峰時間裡出現勤務空白時段。





外界主要關切兩點，分別是無線電通訊是否暢通，以及勤務編排是否有空隙。捷運警察隊隊長廖洛育說明，捷運警察隊目前使用捷運公司的無線電，考量捷運系統多在地下、列車行駛於軌道中，為求通訊順暢而採用；另外也有建置警用無線電，可與轄區分局及新北市警局在接獲通報時做第一時間轉報，若涉及鐵路警察局或其他單位，也可透過警用電話聯繫。

廖洛育也提到，警用無線電與捷運公司無線電規格不同，整合上確實有一定的困難，但就本案而言，捷運警察隊、轄區分局及捷運公司在第一時間都有同步接獲通報，因此通報聯繫「沒有問題」。

至於勤務是否存在空檔，廖洛育指出，捷運警察隊負責雙北捷運共117個站體，但警力有限，考量每日捷運人流量高、案件發生時間地點難以預判，因此以交錯方式編排勤務，以期在案件發生時能盡快趕赴現場。他也說，勤務安排仍會持續精進檢討，但捷運警察隊目前的警力確實有限，且隊上同仁年齡偏大，不過他們在勤務上確實相當辛勞，若外界對本案及本隊有指責或要求，他身為隊長會負起相關行政懲處及必要責任，呼籲外界不要苛責捷運警察隊的同仁。

責任編輯／周瑾逸

