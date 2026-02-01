北市議員遭爆中800萬頭獎！網友點名「幸運兒」 他緊急發聲了

詹為元遭網友點名中800萬元頭獎，緊急出面澄清了。圖／翻攝自詹為元臉書

資深媒體人王瑞德1月30日在臉書爆料，某位台北市議員突然請喝珍珠奶茶，反常行為讓他相當困惑，一問之下得知對方原來中了今彩539頭獎800萬元。該篇貼文瞬間炸鍋，不少網友抽絲剝繭，列出幸運兒名單，其中「他」遭點名後也緊急發聲了。

「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢」，王瑞德突在臉書發文，某個台北市議員中了800萬元頭獎，扣除稅後能實領640萬元，心情大好之下大方請自己喝奶茶。

他也透露，該名議員最近頻頻擔憂「今年不好募款」，沒想到這筆彩金宛如及時雨，讓原本的煩惱一口氣消除了大半。

王瑞德在臉書爆料有議員中了800萬元頭獎。圖／翻攝自王瑞德臉書

該篇貼文掀起網友熱議，紛紛表示「誰啊？真幸運」、「好幸運」、「他是不是在對獎時一直播放此（花木蘭）魔法」、「原來539真的會中不是傳說」，不過也有網友質疑真實性，認為可能是因應過年到來的宣傳手法。

網友「縮小範圍」列出可能得獎者

台彩1月30日開獎的第115000026期今彩539號碼為16、17、29、30、36，當天由位於台北市信義區松山路「彬彬有禮彩券行」開出800萬元頭獎，且的確由一注獨得。

不少網友紛紛鎖定松山信義區的議員，包含國民黨籍市議員詹為元、秦慧珠、戴錫欽，以及民進黨籍市議員洪健益、張文潔及許淑華。

不過也有網友提到，這筆巨大彩金勢必會列入個人財產申報，未來都會公布在網路上，這名幸運兒瞞得了一時，恐瞞不了一世。

遭網友、媒體追問！詹為元無奈發聲：別在傷口上灑鹽

詹為元第一時間發文「澄清」，表示自己並沒有中539頭獎，卻仍不斷被記者採訪「沒有中獎的心情」，感到相當無奈，呼籲中頭獎的台北市議員趕快自首，「不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽」。

詹為元緊急出面澄清自己並非得獎者。圖／翻攝自詹為元臉書

他也說，自己第一次發自清聲明，原因竟是「自己沒有中頭獎」，讓人哭笑不得。

該篇貼文也掀起網友熱議，有人表示「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑」、「難怪你今天跟便當店阿姨多點兩顆滷蛋」、「不要騙了喔，請客了啊」、「請客了啊」、「原來是議座中頭獎」。

有網友點名洪健益為中獎者。圖／翻攝自洪健益臉書

有網友也出面緩頰，表示會請王瑞德喝奶茶的，較可能為「綠營」的議員，如「洪健益」等，詹為元也無奈表示「對啊」。其他遭點名的議員目前尚未對外回應。



