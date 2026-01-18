北市議員選戰布局曝光！柯文哲：全力輔選、他們再努力就會上

九合一大選將登場，各陣營都在積極布局。對於台北市議員選戰的安排，民眾黨前主席柯文哲今天（18日）表示，這次民眾黨已是保守提名，集中力量輔選，候選人們再努力應該就能當選，而他也會視候選人的需要配合幫忙、提供協助。

柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲今天出席「民眾黨松信夥伴見面會」，會前受訪時，被問及因為民眾黨並無推出市長候選人，是否會擔心影響議員席次，他表示，我們已經是保守提名了，六個選區，每一區只提名一人，集中力量輔選，他們個人再努力的應該就會上了。

廣告 廣告

柯文哲。（圖／中天新聞）

關於輔選規劃，柯文哲說，我們應該生產大家需要的東西，所以到時候應該是倒過來，這些候選人需要我們怎麼支援，我們就去配合他幫忙，這樣會比較符合實際的選戰需要。

柯文哲出席民眾黨「松信夥伴見面會」。（圖／中天新聞）

面對媒體追問，民眾黨是否會派人參選台北市長，民眾黨主席黃國昌補充，等到和國民黨的共同政見提出後，針對2026年大選，如果大家有共同的理想、願景、目標的話，我們會簽政黨協議，政黨協議的第一條，民眾黨會提出一個建議，就是現任者優先，如果這個建議國民黨也採納，包括基隆市長、台北市長、桃園市長，我們就必須要遵守這樣的協議。

延伸閱讀

影/川普要搬走台積電「4成產能」！蔡正元嘆：台灣把競爭力往外送

川普宣布對北約8國加徵關稅 德智庫：目的恐在分化歐洲

美對台關稅15%不疊加 最新網路民調：32.2%非常不滿意