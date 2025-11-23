北市議員選戰 戴錫欽：保障現任 新人初選

面對明年九合一選舉北市議員提名策略，國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽（左三）23日表示，藍營在北市目標是務必過半，提名原則會保障現任議員，若評估多出席次會讓新人登記參與初選。（本報資料照片）

明年九合一選戰，藍白會盡力促成合作，民眾黨規畫台北市議員「4+2全壘打」，國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽23日表示，尊重白營提名，藍營在北市目標是務必過半，提名原則會保障現任議員，若評估多出席次會讓新人登記參與初選。民進黨北市黨部主委張茂楠指出，一旦選區報名參選人數大於應提名人數，不論現任、新人皆要初選。

議會應選61席議員，2022九合一選舉藍營拿下30席、綠營21席、白營4席，含無黨籍其餘黨派6席，但有議員轉戰立委、涉案遭解職及病逝，目前僅剩53席，其中藍營28席，若要單獨過半明年必須搶下31席。

民眾黨目前北市有4席議員，明年策略是各選區提名1席，以「4+2全壘打」為目標，戴錫欽昨表示，他充分尊重白營策略，國民黨在衡量各選區議員實力後，務必讓國民黨單獨過半、友軍議員席次極大化。

戴錫欽指出，依國民黨過去提名慣例，基本上會保障現任，若有多的名額則提供新人參與初選競爭，下一屆應會用類似方式進行，但仍要依中央核定提名辦法而定，包括新人首次參選、青年等加權規定。

他說，本周會與有意參選的新人碰面了解想法，也會與現任議員交換意見，共同擬定出最好的提名機制提出最強人選。

面對里長是否與白營合作，戴錫欽強調，北市456名里長藍營占有多數席次，對於與藍營互動較多且友好的無黨籍里長，藍營按慣例也會配合，民眾黨若對里長選舉有想法，藍營也會充分溝通，他和民眾黨北市黨部代理主委周榆修是老朋友，藍白黨主席已奠定藍白合作基本框架，未來會在基礎下持續溝通協調。

綠營議員提名策略，張茂楠表示，民進黨在北市各選區應提名人數不同，只要選區報名參選人數大於應提名人數，不論現任、新人都要一同初選，以民調高者提名。