北市議員選舉 藍黨團估高嘉瑜、李明璇最高票

民進黨前立委高嘉瑜由於去年選舉失利，預計明年捲土重來，投入「本命區」台北市南港、內湖參選議員，讓許多現任議員擔心被高嘉瑜搶票。高嘉瑜8日專訪同選區的台北市議會國民黨團書記長、議員李明賢，李直接打賭明年北市議員最高票不是高嘉瑜，就是有意參選北市松山、信義議員的國民黨前發言人李明璇，更指高會拿下3萬票起跳。高嘉瑜直呼自己非常緊張，也自嘲是政壇少見「藍綠白都想要罵」的政治人物。

李明賢昨日接受高嘉瑜網路節目專訪，李明賢首先預言高嘉瑜是北市未來最高票議員，高嘉瑜隨即稱自己很危險也很緊張，因為藍綠白政治人物都罵她，連她也不知道「票在哪裡」，高更自嘲，難得藍綠白有共識都想要罵她，還有很多藍營新人也常來她臉書留言蹭她。

李明賢則當場打賭，明年台北市議員選舉，第一高票不是高嘉瑜、就是李明璇，他分析，因為李明璇是新人，具有新人效應，還有全國知名度；高嘉瑜則是立委回歸，過去立委回鍋像是藍委李彥秀、綠委王世堅也都是3萬票起跳。

民進黨港湖議員何孟樺認為，高嘉瑜連續2屆議員都拿到3萬4000票，李明賢預估合理。不過複數選區選戰的重點是如何讓整體席次最大化，誰是最高票可以是流量話題，卻不是現實議題，更何況在選舉這麼早的階段談最高票，恐怕是想要讓當事人成為眾矢之的。她強調，民進黨目前各區都規畫合理席次，在港湖仍會以4席全上為目標來努力。

至於北市松信議員選區，包括李明璇和國民黨前發言人楊智伃都有意參選，民眾黨則有祕書長許甫，會不會使藍白合因為搶破頭而生變？李明賢認為，只要民眾黨前發言人楊寶楨這屆在松信參選議員得票數維持住基本盤，民眾黨仍有1席空間。