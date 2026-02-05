北市議員邀方文山題字寫春聯...退休政大歷史系教授轟整副「亂七八糟」：昭告天下自己不讀書，丟臉丟到家了

國民黨台北市議員徐弘庭因應農曆新年即將到來，邀請知名作詞人方文山題字寫春聯，並與台北市長蔣萬安一同署名。不過對此，退休的政大歷史系教授彭明輝（筆名吳鳴）發文指出，整副春聯不但一個字沒對上，基本格式也亂七八糟。他酸，不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了。

吳鳴表示，這幾天臉書一直推方文山寫的春聯給他，看得都煩死了，手邊事多且忙，沒時間理會，不料今日看到臉書和脆燒得一片火紅，宛若西天的晚霞花喇畢剝。

吳鳴說，去歲蛇年，住居公寓門口有人貼了方文山的春聯，傍晚運動回來看到，直接撕掉，丟進垃圾桶。他指出，公寓大門是公共空間，未經全體住戶同意，本來就不能隨便貼東西，今年還未見有人貼，希望不會再有不識字兼沒衛生的人再貼方文山春聯，因為馬年春聯更恐怖，我可不想來訪友人在公寓大門口看到這麼丟臉的春聯。



吳鳴表示，有臉友貼文說方文山把自己的名字寫在上款，不合格式；也有人指出，十四個字的春聯，只有迎和運對得上。其實春聯上的迎和運也對不上，迎在這裡是動詞，運在句子裡是名詞，連唯一被網友認為對得上的兩個字都對不上，其他的就不必細究了，兩句對聯十四個字，沒有一個字對得上。



對於方文山的春聯，吳鳴酸，整副春聯只有一處合式，即第一句仄聲收尾，第二句平聲收尾，得一分，其他沒有一處是對的，真的難為方文山了，「不讀書不要緊，還要昭告天下自己不讀書，真是丟臉丟到家了。」



吳鳴也說，至於基本格式，簡直亂七八糟，沒有一處是對的，從上款「丙午年方文山書」開始，丙字比對聯高一字，這是從古未有之事。他說明，傳統漢文化撰文有所謂抬頭，抬頭有單抬、雙抬，寫到某人的名字前空一個字或直接拉到與本文首字同高，名曰單抬；寫到皇帝要雙抬，比本文高一個字或兩個字。



吳鳴指出，方文山的上款比本文高一個字，可視為廣義的雙抬，自己的名字都雙抬了，寫到皇帝豈不要抬上天；首句丙午年就錯了，干支已經代表年，所以不會寫丙午年，漢文化傳統會寫歲次丙午，不加年。



吳鳴表示，至於古人有沒有干支加年的？當然有，寫字落款喜干支加年的是清國伊秉綬；蘇軾曾用過一次，不為常例；現代人寫毛筆字，有些人喜歡假文青，落款時寫丙午年，剛好自曝其短。他說，寫字落款可以寫丙午春、丙午榖雨、丙午小寒、丙午某月，寫丙午年就落漆了，可惜很多人連這點基本常識都沒有。



吳鳴說，下款，基本上最後一個字不會掉在本文的下面，這副春聯下款「敬賀」的「賀」掉在本文(即春聯)下一個字，基本上是不合式的。他提到，這副春聯是方文山為市長和市議員代筆，基本上自己的落款應該要在市長和市議員左側，而且最好以不同的字體書寫，目前的形式，代筆人寫在上款，而且首字高過本文，簡直不成體統。



吳鳴批評，春聯內容的不知所云，沒練過字的亂七八糟江湖體，就懶得說了，唯一的希望是台北市不要到處看到，真的太沒文化，太影響市容。他說，本來還想談他的歌詞〈青花瓷〉，歌詞這幾句壓根兒胡說八道：



「天青色等煙雨 而我在等妳，



炊煙裊裊昇起 隔江千萬里，



在瓶底書漢隸仿前朝的飄逸，



就當我為遇見妳伏筆。」



有關歌詞裡「在瓶底書漢隸仿前朝的飄逸」，吳鳴說，「欸！小等一勒，漢隸飄逸，你是看到鬼噢！天青色等煙雨 而我在等妳，青花瓷是元以後才有的工藝，以景德鎮窯為主產地，方文山把青花瓷當成是『雨過天青雲破處，這般顏色作將來』的柴窯，豈非竹篙兜菜刀，簡直荒唐透頂。不過因尚須花力氣費心考證，就先放過他吧！」

(圖片來源：彭明輝臉書)

