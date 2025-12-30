北市議員鍾沛君前主任淪車手！再爆借貸內幕 熱心服務形象成對比

曾任北市議員鍾沛君服務處主任的許智超淪為詐騙集團車手，現已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] 新北市三重警方日前偵破一起虛擬貨幣詐騙案件，意外揪出犯嫌曾為2022年投入地方選舉的政治素人，也曾是國民黨台北市議員鍾沛君服務處主任的許智超。未料竟淪為詐騙集團車手，現已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，許男過去在擔任鍾沛君議員服務處主任期間，便與地方人士、部分助理之間有金錢往來糾紛，甚至傳出曾涉及「黑吃黑」情事，地方早有耳聞。其後因爭議不斷，早已離開服務處。未料今年初，許男再度現身地方政壇，被發現重新出現在鍾沛君服務團隊協助選民服務，引發地方關注，不過據悉雙方理念與作風不合，短時間內再度分道揚鑣。

許男除了擔任過議員服務處主任外，也曾於2022年參選里長，僅以16票之差落選。 圖：翻攝自臉書

據東森新聞報導，警方說明本案源於一名46歲黃姓女子報案，指其誤信網路上自稱「幣商高層」的投資話術，對方聲稱可低價購入虛擬貨幣再轉手獲利，誘使她投入資金。黃女委託友人協助交易，雙方於27日晚間在新北市三重區進行面交，準備交付150萬元現金。不料交易過程中，黃女發現虛擬錢包內的幣值異常消失，驚覺遭騙，當場報警。

警方到場後，發現負責出面收款的正是許姓男子，經查證確認其身分後，當場將人帶回。警方進一步檢視其手機內容，發現許男疑為詐騙集團的「車手」，而在警方介入後，詐騙集團更立即將其踢出相關群組，明顯意圖切割責任。

許男過去不僅曾參選里長，更以僅16票之差落敗，也曾擔任國民黨台北市議員鍾沛君的服務處主任，平日活躍於文山地區基層活動，與地方宮廟互動密切，常在社群平台分享宮廟交流畫面，在地方頗具知名度。如今卻捲入詐騙案件，與其過往「熱心地方服務」形象形成強烈對比，也讓地方人士震驚、不勝唏噓。

