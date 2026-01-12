北市議員陳怡君涉詐助理費384萬、收賄70萬 一審重判7年10月

台北市議員陳怡君。(資料畫面)

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以人頭方式詐領助理費384萬餘元，並以「顧問費」名義向建商收受賄款70萬多元，士林地檢署依貪污、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳怡君及相關人等7人。士林地方法院今（12日）一審判處陳怡君7年10月、褫奪公權5年；「饅頭主任」張惠霖5年10月、褫奪公權4年。

起訴書指出，陳怡君與辦公室主任張惠霖自2018年底起，涉嫌利用3名親友名義充當人頭助理，詐領公費助理補助款，合計不法所得達384萬餘元，並將款項用於繳納房租、投資股票等私人支出。另外，陳怡君與張惠霖2023年期間以「顧問費」名義，向建商收受賄款共70萬多元，並利用議員職權向台北市政府相關單位施壓，要求加速辦理建案建照申請、行道樹移植等行政程序，涉嫌圖利特定建商。

陳怡君偵查初期未於第一時間承認犯行，且對案情陳述與共犯供詞不一致，並向民眾喊話「拜託大家相信我清白」，遭到收押禁見之後，改口9度認罪；去年9月陳怡君與張惠霖各以100萬元及50萬元交保停押，因2人有逃亡之虞，命以個案手機定時在家自拍上傳科控中心防逃；不可抗告。

審理期間，陳怡君開庭認罪吐露：「我不是為了貪污，我只是想把服務做好。」稱從政多年財務吃緊，兩屆選舉皆出現虧損，加上疫情期間為協助選民購置口罩、酒精等防疫物資，辦公室支出壓力沉重，強調不是以圖利為目的。





