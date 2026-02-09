北市議員陳怡君涉貪遭判7年10月 士檢：量刑過輕已提上訴

台北市議員陳怡君（中）涉詐領詐助理費遭判刑，檢方提出上訴。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台北市議員陳怡君涉詐領助理費及收賄案，遭判7年10月徒刑。士林地檢署今（2/9）表示，量刑過輕，難期維護社會公平正義，已對陳怡君等3人提起上訴。

回顧此案，陳怡君在擔任第13屆、14屆議員期間，與辦公室主任「饅頭」張惠霖共謀，找來親友洪女、賀男、張姊擔任人頭助理，詐領助理費共計384萬多元。

除此之外，品嘉營造董座胡偉良及品喜建設總座高男找上張惠霖，邀她擔任顧問，透過支付「顧問費」的方式，請陳怡君「協助」在市府打通關，讓旗下案件可以加速辦理、審查，總計行賄70萬多元。

士林地院審理後，今年1月12日宣判。考量3名人頭助理認罪且無犯罪所得，礙於親情才犯案，依規定減刑，判處1年10月至2年不等刑期，均緩刑2年、支付公庫5至8萬不等、褫奪公權3年；高姓建商認罪，依行賄罪判6月，得易科罰金、褫奪公權3年；另名建商胡偉良因不認罪，被依行賄罪重判1年、褫奪公權3年。

而陳怡君犯利用職務詐取財物罪以及不違背職務收賄罪，判處有期徒刑7年10月、褫奪公權5年。張惠霖犯利用職務詐取財物2罪、犯洗錢罪、公務員共犯利用職務收賄罪處，判處5年10月、褫奪公權3年。

士檢今指出，檢察官收受判決後，針對陳怡君、張惠霖、胡偉良部分，認其等犯行影響社會公益、觀感甚巨，原審量刑過輕，難維社會公平正義，今依刑事訴訟法規定提起上訴，其他4人認原判無違誤，不提上訴。

