北市議員陳怡君涉貪 一審遭判7年10月

台北市議員陳怡君涉嫌找親友當人頭，在2屆議員任期詐領助理費超過384萬，還被指控收賄70多萬替建商關說，全案歷經半年多時間審理12日宣判，一審依貪污的不違背職務收賄等罪，判刑7年10月、褫奪公權5年；她的辦公室主任張惠霖，判處5年10月徒刑，另外洗錢部分，則判半年刑期，可以易科罰金。

士林地院行政庭長蔡守訓表示，「國家給予議員助理補助費之目的，是要提升議員問政品質，並加強選民服務，並非對議員個人之實質補貼，被告竟為謀求一己私利，罔顧國家給予助理補助費之目的。」

一審判決理由，是合議庭批評，陳怡君身為議員本應廉潔自持，竟為謀求私利詐領助理費，讓助理用迂迴方式製造金流斷點隱匿去向，更因一時貪念收賄，褻瀆公務執行純正，破壞民代為民喉舌的清廉形象。

民進黨台北市議員陳怡君去年2月曾表示，「大家相信我的清白，我們絕對會配合檢調好好地調查釐清真相。」

大改首次被約談，公開在鏡頭前捍衛清白態度，陳怡君偵審階段都認罪，而且主動繳交455萬多全部的犯罪所得，而貪污的她，儘管一審有罪，但在官司定讞前，民代身分都不會受到影響。

面對判決結果，陳怡君低調以書面回應，尊重司法，收到判決書後，將與律師研議，民進黨廉政會則表示，將在2月4日開會，最輕至少停權，最重可以除名。