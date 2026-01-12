北市議員陳怡君涉貪 重判7年10月

台北市議員陳怡君、辦公室主任張惠霖詐領助理費，一審分別判處有期徒刑7年10月、5年10月。圖右為陳怡君、左為張惠霖。（本報資料照片）

民進黨台北市議員陳怡君被控以親友擔任人頭詐領公費助理費384萬多元，另充當建商「門神」，以議員職權向北市府喬事並收賄70萬多元，士林地院12日依貪汙、洗錢、收賄3罪重判陳女7年10月徒刑，褫奪公權5年，沒收不法所得455萬4462元。對此，陳怡君辦公室回應，尊重司法，等收到判決後會與律師研議。

另士林地檢署表示，待收到判決後再研議是否提起上訴。

同案被告、陳女的辦公室主任張惠霖，亦被依貪汙、洗錢、收賄3罪判刑5年10月，褫奪公權4年；洪于涵、賀璽、張家蓉3名人頭助理，因坦承犯行各被判1年10月至2年不等徒刑，均緩刑2年，須向公庫支付5萬至8萬元；品嘉建設董事長胡偉良涉行賄罪，因否認犯罪，判刑1年；總經理高明義則自白認罪，判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決指出，陳怡君擔任台北市議會第13屆、14屆議員期間，找洪、賀、張3人充當人頭助理，指示辦公室主任張惠霖提領3人公費助理薪資，張為掩飾陳女犯行，刻意製造金流斷點，領出3名人頭薪資現金，先存入友人帳戶，再多次拆分、移轉至其胞姊帳戶後開立支票，再交由陳女作為繳納房租、購買股票等私人用途。

另外，品嘉建設因其位於北市大同區承德路的建案，為加速辦理建築執照、行道樹遷移、汙水審查及道路開挖許可，總經理高明義向董事長胡偉良請示，聘請張惠霖擔任顧問，每月支付顧問費4萬，實際上由陳怡君充當建商「門神」，利用議員職權要求市府相關單位配合建商。

合議庭審酌陳身為民意代表，本應廉潔自持，卻罔顧國家給予助理補助費的目的，詐取款項謀求私利，且不思避嫌，利用監督市政的權力與身分影響力，收取特定建商給付的對價，褻瀆公務執行的純正，嚴重破壞民代為民喉舌的清廉形象，依貪汙、洗錢、收賄3罪判處應執行徒刑7年10月。可上訴。

民進黨廉政會指出，依照規定將予陳怡君停權，2月4日廉政會將針對此案開會，並請陳到場說明，若陳未出席也會做出處分。因此陳形同無法再代表民進黨參選，若她想競選連任，須以無黨籍身分參選。