北市議員陳怡君詐領助理費、收賄！哽咽認罪：我不是貪心 法院今宣判

台北市議員陳怡君被控以人頭方式詐領384萬助理費，另涉以「顧問費」名義向建商收受70萬賄款，士林地檢署依貪汙、偽造文書等罪嫌起訴陳怡君等人。陳怡君庭訊時曾強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。士林地院今將於今天（12日）下午3時宣判。

起訴指出，陳怡君及辦公室主任張惠霖，從2018年底開始，涉嫌利用3名親友名義，詐領公費助理補助款，總計不法所得384萬餘元，並將款項用於繳納房租、購買股票等用途。

檢調另查出，2023年8月到今年2月間，陳怡君、張惠霖2人以顧問費名義，收受建商胡偉良、高明義賄賂70萬多元，並利用議員職權向台北市政府施壓，要求承辦人員加速辦理建案建照、行道樹移植等事宜。

士林地檢署偵結，依貪汙、偽造文書、洗錢等罪嫌起訴陳、助理、建商等7人。其中，品嘉建設董事長胡偉良否認犯罪，其餘被告多承認事實並請求法院從輕量刑。

士林地院日前開庭審理，陳怡君情緒激動，數度哽咽表示認罪，並向法官致歉，強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。

陳怡君在庭上解釋，從政多年財務吃緊，兩屆選舉皆虧損，疫情期間為協助選民購置口罩、酒精等防疫物資，辦公室支出更為沉重。她強調，若真以財利為目的，「就不會讓家人把房子提供為服務處、少賺租金補貼」。她並表示已繳回犯罪所得，希望法院衡酌其動機與悔意。

