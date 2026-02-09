北市議員陳怡君貪汙案延燒！ 檢方上訴批量刑過輕

台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費遭判刑，檢方認定量刑過輕，今日依法提起上訴。（本刊資料照）

台北市議員陳怡君及其助理張惠霖，涉嫌詐領助理費共384萬餘元，另收受建商賄賂70萬餘元，與人頭助理及建商共7人，去年士林地院一審判刑6月至7年10月不等。士林地檢署今（9日）表示，檢察官認陳怡君、張惠霖及建商胡偉良犯行影響社會公益、觀感甚鉅，原審量刑過輕，已依法提起上訴。

陳怡君怎麼詐領助理費？

判決指出，陳怡君在第13、14屆任內，明知弟媳洪于涵、表哥賀璽及助理張家蓉未實際工作，仍偽造聘書及人事文件向市議會申請薪資與春節慰勞金。張惠霖則透過轉帳、支票等方式隱匿金流，掩飾犯罪所得。檢調統計，陳怡君於兩屆任期共詐得384萬餘元。

建商行賄陳怡君為誰開路？

此外，品嘉建設董事長胡偉良與時任總經理高明義，以每月3萬9000元「顧問費」行賄張惠霖，請其協助加速建案行政審查，包括建照核發、行道樹遷移、污水審查、道路開挖及臨時用電。法院認定陳怡君與張惠霖構成詐財、收賄及洗錢等罪，判陳怡君7年10月、褫奪公權5年；張惠霖5年10月、褫奪公權4年。

士檢強調，檢方認為三人犯行嚴重侵害社會公平正義，原判量刑顯然過輕，因此提起上訴；其餘4名被告則維持原判，不予上訴。

