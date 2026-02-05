北市議員陳怡君遭停權2年6個月 市黨部：將退件退款

民進黨北市黨部主委張茂楠5日表示，停權代表陳沒有辦法被提名，也就沒有辦法參加初選，市黨部會退件、退款，也說若陳脫黨參選，對黨的衝擊一定在所難免。（邱芊攝）

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以人頭詐領助理費約384萬元，並收受某建商賄款，被士林地院一審判處有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。民進黨廉政會開會，將陳停權2年6個月。針對陳4日已登記參選，民進黨北市黨部主委張茂楠5日表示，停權代表陳沒有辦法被提名，也就沒有辦法參加初選，市黨部會退件、退款，也說若陳脫黨參選，對黨的衝擊一定在所難免。

張茂楠說，停權代表陳在2年6個月時間內沒有民進黨身分，自然就沒有辦法被提名，也就沒有辦法參加初選，由於陳昨天已經報名了，不符合資格市黨部就會退件、退款，後續也會通知陳。

此外，由於中山大同被視為綠營黨內競爭最激烈戰場，王世堅轉戰立委後空缺1席，現任議員林亮君、顏若芳、陳怡君續拚連任，另有4名新人表態參選，包括王世堅助理賴俊翰、總統府副祕書長何志偉子弟兵朱政騏、議員陳賢蔚助理李立聖，以及海委會主委管碧玲女婿林子揚，形成「7搶4」局面。

如今陳怡君遭停權，是否會影響布局，張茂楠表示，中山大同提名4席，若陳怡君可以用民進黨的身分參加初選，那就僅有1席新人空間，現在陳不能用民進黨身分參加初選，就有2席的新人空間，新人很開心多了1席的勝選空間，但是陳就要自行努力了。

陳怡君昨強調，自己「心裡從來沒有脫黨這兩個字」，但似乎也沒說死，若脫黨是否會有後續開鍘動作，張茂楠說，如果自行脫黨參選，中央評委會會召開會議，討論是不是有構成被開除黨籍的條件。

另外，若陳怡君脫黨參選，也會有一定程度影響民進黨在選區的票，張茂楠說，這是她個人2任議員以來所經營的社會成果，這些社會的成果是不是跟著她走？還是跟著民進黨走，就要由選舉判定，沒有辦法預測，但他直言衝擊一定在所難免，對綠營在此選區的選票斬獲必有傷害。

