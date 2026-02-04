北市議員陳怡君遭停權2年6個月 民進黨將不提名參選

民進黨廉政會主委邱駿彥。曾薏蘋攝

民進黨台北市議員陳怡君涉嫌以人頭詐領助理費約384萬元，並收受某建商賄款，被士林地院一審判處有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。民進黨廉政會開會，將陳停權兩年六個月；由於陳今天已登記參選連任，廉政會主委邱駿彥受訪表示，依照規定，被停權，黨就不會提名，但不妨礙當事人參選權利。

邱駿彥說，陳怡君也有表達希望不要脫黨參選，對黨有很深感情，但民進黨有自己的嚴謹信仰，無論如何都不可以違背清廉，清廉、勤政、愛鄉土，這是必要的，呼籲所有從政黨員注意。

此外，立法院上會期這次修改立法院組織法，把助理費變成立委薪水；邱駿彥說，這是第十二屆後開始適用，但也只有立委適用， 地方民代沒有，呼籲地方民代要注意。

由於目前民進黨涉及助理費的立委包括林岱樺、林宜瑾，廉政會也都已立案調查。至於立法院修法後，廉政會是否溯及既往？邱表示，法律並沒有規定溯及既往，但審判過程中，有些法官可能會認為應該從新、從輕，或許會援用新的法律，但剛剛會中討論認為，司法機關大概不會從新從輕，舊法時發生的案子，還是依照舊法處理，但每個法官看法不同，也不能說一定怎麼處理，不過清廉是民進黨的價值，民進黨會高標準看待，不會因為依照新法，而改變現有的廉政會條例。

陳怡君今天在廉政會中不斷哭泣，邱受訪指出，陳怡君有兩個罪，一個是助理費詐取財物、不違背職務收受賄賂，兩個判七年，這是比較重的罪，有廉政會委員認為應該要停權三年，但陳怡君有出席陳述意見，表示有再上訴，態度非常好，也承認有些地方做得不對，需要受到國家法律制裁，最後結論就是停權兩年六個月。

至於是否影響陳怡君參選連任，邱說，能不能參選是北市黨部權責，但據他了解，依照規定，被停權，黨就不會提名，但不妨礙她參選權利。陳也有表達希望不要脫黨參選，對黨有很深感情，但民進黨有自己的嚴謹信仰，無論如何都不可以違背清廉。

被問到陳怡君在會中有提到，被懲處就會脫黨參選？邱表示，陳怡君明確說，這不是她的選項，是支持者要求她這麼做，從她的話語中，感覺到她對黨還是有深厚感情。

