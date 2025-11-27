北市議員點將1／綠營新人搶破頭！議員曝提名策略：現任也很緊張

記者楊士誼／台北報導

前民進黨立委高嘉瑜重回政壇，投身北市南港、內湖議員選舉，令外界猜測是否會吸走大量綠營，乃至部分藍白支持者的選票。（圖／三立新聞網製圖）

2026年即將迎來地方九合一大選，61席台北市議員卻有8席從缺！也使北市各選區成為兵家必爭之地。北市六個選區，藍、綠、白三黨摩拳擦掌，亦有許多新人試圖競逐議員寶座，尤其前民進黨立委高嘉瑜重回政壇，投身北市南港、內湖議員選舉，令外界猜測是否會吸走大量綠營，乃至部分藍白支持者的選票？而中山、大同選區更是綠營新人爆炸，綠營席次由誰填補也令人好奇。

61席議員中，國民黨籍的徐巧芯、李彥秀與王鴻薇當選立委，民進黨籍的王世堅與吳沛憶也成功進入立院，民進黨籍的趙怡翔也請辭並轉任國安會副祕。此外民進黨議員許家蓓在任內病逝、10連霸的無黨籍議員陳政忠因操控股價案遭解職，使議會已有8席空缺。

士北綠營保守提名？陳賢蔚：提名五席是符合現今局勢的策略

在士林、北投第一選區，據綜合消息指出，陳政忠遭解職後，曾任親民黨不分區立委的女兒陳怡潔有意接棒；士林後港里里長、奧運國手紀政姪子紀建漢也有意捲土重來，然選區內五席民進黨議員林延鳳、陳賢蔚、陳慈慧、鍾佩玲、林世宗皆要連任，民進黨或無更多提名空間；而藍營在該區則有張斯綱、林杏兒、汪志冰、陳重文四席，陳因案件在身，是否能拿到黨內提名也有變數，且藍營在士北選區亦有新黨、民眾黨等友黨競爭，可謂僧多粥少。此外罷免吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇、前議員林瑞圖之子林揚庭亦有意參選。

民進黨北市議員陳賢蔚指出，士北很有可能是這次選區當中唯一「提名人數與競選連任人數相同」的選區，新人勢必要筆下現任議員才能參選，挑戰難度較大。他也指出，現任議員服務屆次大約也在三屆左右，多屬於中生代民代，如何訴諸選民把現有議員汰換，新人需要好好和選民闡述理由。陳賢蔚也表示，國內政黨氛圍跟傳統藍綠對決不同，士北五席議員並非保守提名，而是考量三黨版圖下所做出的合適策略。陳賢蔚表示，上屆提名六席卻落選三席，此後維持提名五席，是較符合現今局勢的提名。各區也要有適當提名以增加民進黨的席次，也要考慮藍白陣營的選民結構，是市黨部跟黨中央選戰決策最好的成果。

而對於藍白選情，陳賢蔚也表示，泛藍競爭會較激烈，因陳重文遭判刑，恐不符合提名規定、陳政忠解職後可能由女兒、前親民黨立委陳怡潔參選。泛藍新人可能因此較有機會，競選過程挑戰會較為刺激。

陳賢蔚強調，士林、北投五席議員並非保守提名，而是考量三黨版圖下所做出的合適策略。（圖／翻攝畫面）

高嘉瑜成港湖「超級吸票機」？何孟樺：可以爭取更上一層樓的機會

而位於南港、內湖的第二選區，綠營則有前立委高嘉瑜宣布捲土重來，是否成為「吸票機」吸走綠營、淺藍／白選票仍有待觀察，但以其影響力而言仍不容小覷；上次立委選戰的對手，台灣基進秘書長吳欣岱也參選，雙姝再戰港湖指日可待。該區綠營議員則有八連霸的李建昌可能交棒給律師陳又新，亦有資深議員王孝維競逐連任；藍營部分則有立委羅智強國會辦公室主任陳冠安、前國民黨青年部副主任丁瑀、前國民黨發言人鄧凱勛、李彥秀助理郭柏毅等或將投入選戰。該區藍營則有六連霸的吳世正、北市國民黨團總召李明賢，以及具備高媒體聲量的游淑慧競選連任。

何孟樺接受記者訪問表示，民進黨在港湖選區基本會提四席，高嘉瑜有表態也許會回來，而高嘉瑜也是「超級吸票機」，參選議員時更拿下三萬四千多票。何孟樺也直言「鳳凰不共雞爭食」，以高嘉瑜的知名度可以爭取更上一層樓的機會，如果要回來參選議員，也是有實力的人，努力讓四席全上、團結一致才是最重要的。

至於是否擔心吳欣岱也會吸走綠營選票？何孟樺則表示，當然還是會有其他政黨來競爭，但以整體戰略而言，能讓民進黨席次最大化，希望還是能以四席全上為目標。

何孟樺直言「鳳凰不共雞爭食」，以高嘉瑜的知名度可以爭取更上一層樓的機會，如果要回來參選議員，也是有實力的人，努力讓四席全上、團結一致才是最重要的。（圖／資料照）

綠營熱戰！多人有意選中山大同 林亮君：新人跑很勤，現任其實也蠻緊張

而位在大同、中山的第四選區則為綠營兵家必爭之地，尤以王世堅轉任立委、陳怡君有案在身，是否能再競選亦成變數，目前該區綠營有王世堅助理賴俊翰、「牛糞博士」朱政騏等人掛出看板，海委會主委管碧玲的女婿林子揚也宣布參選，民進黨前秘書長吳乃仁兒子吳怡翰、「焦糖哥哥」陳嘉行也有意參選，該區也有現任議員林亮君、顏若芳競逐連任。國民黨方面，據傳有意推派黨代表董佳瑜參選議員，而前立委羅淑蕾辦公室主任盧威、永安里長唐楷瀚等或將投入選戰。

林亮君直言「新人是蠻多的」，因這席是「吸票機」王世堅轉任立委後空下來的，因此大家會想有沒有機會爭取。她指出，民進黨在中山、大同應該還是會維持四席的提名，新人在地方跑得非常勤，「我們現任其實也都蠻緊張的」。林亮君表示，朱政騏先前是何志偉辦公室的主任，在大同區深耕一陣子；賴俊翰則是王世堅的助理，有接班人之意味；林子揚之前則在外交體系，民眾也相當關心外交議題，相關經歷也會是選區亮點，她也表示，現任三席議員會繼續努力。

林亮君也指出，原本有吳怡翰參選的消息，但最近又沒有了，如要參加初選此時應開始跑地方，否則會太晚。她也表示，三位新人加上三位現任議員，要搶四席議員也蠻競爭的。選民通常會想給新人機會，綠營支持者也很鼓勵新人，如自己還是新人時，大家也很願意讓年輕人有機會出線，「就繼續加油」。

林亮君指出，民進黨在中山、大同應該還是會維持四席的提名，新人在地方跑得非常勤，「我們現任其實也都蠻緊張的」。

