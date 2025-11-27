北市議員點將2／民眾黨6區都提名！藍盼各自顧好選票：席次有機會極大化

記者楊士誼／台北報導

61席台北市議員卻有8席從缺！如今迎來2026年九合一大選，藍綠新人搶破頭，也使各選區成為兵家必爭之地。（圖／三立新聞網製圖）

2026年將迎來九合一大選，61席台北市議員卻有8席從缺！也使各選區成為兵家必爭之地。在中正萬華選區，高知名度的新聞工作者馬郁雯宣布參選，而過往曾披上綠袍參選新店立委的張銘祐亦插旗該區；白營打算推出黨發言人吳怡萱，藍營議員應曉薇的女兒應佳妤也是潛在對手；在大安文山選區，綠營則有藍轉綠的高揚凱、上屆落選的陳聖文等競逐；松信部分藍營則有李明璇參選、綠營也有呂瀅瀅、郭凡摩拳擦掌。

61席議員中，國民黨籍的徐巧芯、李彥秀與王鴻薇當選立委，民進黨籍的王世堅與吳沛憶也成功進入立院，民進黨籍的趙怡翔也請辭並轉任國安會副祕。此外民進黨議員許家蓓在任內病逝、10連霸的無黨籍議員陳政忠因操控股價案遭解職，使議會已有8席空缺。

廣告 廣告

中正萬華熱戰！新人女力當道成焦點 鍾小平：應佳妤參選就保證「她」落選

北市第五選區（中正、萬華）因民進黨籍的吳沛憶轉任立委成功而空缺，國民黨籍的應曉薇也因涉入京華城案，恐難符合提名標準，其具旅外高學歷的大女兒應佳妤便成為選舉焦點；民眾黨則有意推出高知名度、高戰力的黨發言人吳怡萱參選，可謂來勢洶洶。民進黨部分，前記者馬郁雯憑藉在柯文哲案上多條獨家新聞闖出高知名度，日前也在新潮流系前立委段宜康陪同下宣布參選。民進黨另有正國會推派，曾參選新店立委的張銘佑插旗，黨外大老康寧祥外甥、台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋也有意參選。

此外藍營新人也積極投入該區選戰，如前空軍副司令張延廷宣布參選、前北市府副發言人郭音蘭、罷免吳沛憶領銜人劉思吟等已有意參選，曾參選該區立委的名主持人于美人也被點名有意參選。

國民黨北市議員鍾小平表示，中正萬華區可以投約16、17萬票，65至67％的投票率，而中正萬華區是老社區，變動不大，國民黨約七萬五千票、民進黨約六萬，剩下兩萬五至三萬票則是非藍非綠的無黨籍選票。他認為，應佳妤會拿到白營選票，「應佳妤如果參選就保證吳怡萱落選」，若應佳妤不選，吳怡萱則蠻有機會當選。

鍾小平也指出，這會是「白色內戰」，因為應佳妤打的是小草的旗號。但應佳妤會不會選？仍須看她最終有無報名，但應嘉瑜參選會「超級重創」吳怡萱。他也認為，應佳妤的參選對藍營沒有影響。

鍾小平認為，應佳妤會拿到白營選票，「應佳妤如果參選就保證吳怡萱落選」，若應佳妤不選，吳怡萱則蠻有機會當選。（圖／記者趙于瑩攝影）

松山信義藍營搶破頭！民眾黨推許甫插旗 詹為元：藍白顧好各自的票，有機會都當選

北市第三選區（松山、信義）則因徐巧芯、王鴻薇轉任立委而有空缺，此外民進黨籍市議員許家蓓則在任內病逝，使該區懸缺三席之多。民進黨方面則有與王世堅合作的前市議員呂瀅瀅開設聯合服務處，此外也有與立委黃捷合掛看板的郭凡參選；國民黨方面，除早前已宣布參選的李明璇外，據傳亦有立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮打算參選，前國民黨發言人楊智伃、北市青工會總會長滿志剛也被點名，富錦里里長李煥中也積極跑地方行程。此外，據傳民眾黨將派黨副秘書長許甫參選。

國民黨北市議員詹為元表示，上一屆國民黨提名五席，在王鴻薇、徐巧芯轉任立委後留下兩席空缺，不管李明璇、楊智伃，滿志剛與李煥中也在跑地方，有空缺讓新人競爭沒什麼問題。他表示，非綠選票的變數來自於許甫的參選，但民眾黨上一屆也有提名人，只是國民黨五席都在當選名單內，民眾黨的變數並非本屆才有。

詹為元指出，國民黨希望議員能單獨過半，可以有效支持蔣萬安的施政與政策，倒不是討論禮讓民眾黨與否的問題，但國民黨提名五席加上民眾黨提名一席，六席非綠議員提名人，應該想辦法多爭取一席當選，而非思考誰會掉。他也指出，多提名無非是希望非綠席次極大化。而民眾黨有自己的基本盤，藍營顧好自己的選票、民眾黨顧好自己的選票，有機會六席都當選。

詹為元指出，民眾黨有自己的基本盤，藍營顧好自己的選票、民眾黨顧好自己的選票，有機會六席都當選。（圖／翻攝畫面）

大安文山綠營爭搶！劉品妡、高揚凱、陳聖文三方爭霸 王閔生：建議提名四席

北市第六選區（大安、文山）長期以來是深藍選區，但此次選戰焦點則在民進黨身上。先前該區民進黨議員趙怡翔請辭，並轉任國安會副秘書長，該區綠營空出一席。趙怡翔辦公室執行長，為趙在倫敦大學學妹的劉品妡也要接棒參選；此外上次選舉中票數未過萬的陳聖文也有意捲土重來，曾披藍袍參選，但投靠綠營的高揚凱也將爭奪該席。藍營部分，目前僅大安區車層里長李易儒有意參選。

民進黨北市議員王閔生指出，過往泛綠在大安、文山拿到最多五席，在面臨藍白合局面下，市長的人選便特別重要。但大安文山是民進黨艱困選區，加上社民黨的苗博雅，應該提名四席。過往在有苗博雅、時力的林穎孟參選下，民進黨提名五席卻只有三席當選，但加上泛綠又是五席；而上屆九合一選舉，苗、林兩人爭取連任，民進黨亦提名五席最後卻丟失兩席，林穎孟也連任失敗，等於泛綠痛失三席，因此在提名上需兼顧泛綠支持度多寡，也將此建議反映給市黨部。

王閔生也表示，民進黨原有三席、社民黨一席，但因趙怡翔轉任國安會，理應還有增加一席的空間。民進黨新人輩出，而民進黨從來沒有「現任優先」，現任議員也得和新人一起比民調、參加初選，因此要把工作做好，請託選民支持。王閔生說，此次大安、文山有陳聖文、高揚凱、劉品妡參選，過往曾參選的律師詹晉鑒會否參選仍不曉得，且最後也常有新人跳下來要初選，競爭相當激烈，若要提名四席，新人與現任議員都需更加努力。

王閔生指出，北市其餘五個選區大概都會依照過往提名名額，但大安、文山有高支持度的苗博雅，不管大家怎麼合作，問題最終還是在「有多少實力在這」。若要席次極大化不是提名越多越好，如何在現有實力跟選民結構下衡量提名名額，是相當重要的。而各選區都可能增加一席，民進黨在議會的力量就能跟2014年一樣，提名27席全數當選，如今民進黨僅有20席，力量不夠便常常在議會中被國民黨碾壓。

王閔生說，大安、文山有陳聖文、高揚凱、劉品妡參選，過往曾參選的律師詹晉鑒會否參選仍不曉得，且最後也常有新人跳下來要初選，競爭相當激烈，若要提名四席，新人與現任議員都需更加努力。（圖／翻攝自王閔生臉書）

更多三立新聞網報導

批評大罷免遭圍剿 吳怡農：劃錯重點、非找罪犯

黃國昌藍白合硬要新北市長？她笑噴：杜鵑鳥17%政治碰瓷、巨嬰式勒索

民調僅落後王世堅、吳怡農稱有底氣突破基本盤 學者：感覺很虛

談2026九合一！他喊民進黨「奪回3縣市」機會非常高 周玉蔻也點頭

