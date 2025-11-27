北市議員點將3／藍白合不合？白議員「候選人有主體性」：不擔心被搶票

記者楊士誼／台北報導

61席台北市議員卻有8席從缺！面對藍白兩黨層峰高喊在野合作，地方議員席次是否禮讓便成關注焦點。（圖／三立新聞網製圖）

2026年將迎來九合一大選，61席台北市議員卻有8席從缺！也使各選區成為兵家必爭之地。面對藍白兩黨層峰高喊在野合作，地方議員席次是否禮讓便成關注焦點，民眾黨北市議會黨團總召張志豪接受《三立新聞網》訪問便指出，參戰中正、萬華的吳怡萱上次是落選頭，民眾看得到她的努力；也看好初次參戰的許甫。至於民眾黨有自己的支持者，候選人也有主體性，不至於擔心被搶票。

民眾黨目前在台北市共有四席議員，先前更喊出「1區1席、6席全壘打」的目標，先前傳出派吳怡萱出戰中正、萬華區；許甫插旗松山、信義選區，也讓外界關注兩選區的國民黨是否會禮讓席次。

廣告 廣告

讓不讓民眾黨？藍營議員：應該爭取多一席當選而非思考誰會掉

國民黨北市議員鍾小平表示，中正萬華區可以投約16、17萬票，65至67％的投票率，而中正萬華區是老社區，變動不大，國民黨約七萬五千票、民進黨約六萬，剩下兩萬五至三萬票則是非藍非綠的無黨籍選票。他認為，應曉薇的女兒應佳妤若參選，會拿到白營選票，「應佳妤如果參選就保證吳怡萱落選」，若應佳妤不選，吳怡萱則蠻有機會當選。

鍾小平也指出，這會是「白色內戰」，因為應佳妤打的是小草的旗號。但應佳妤會不會選？仍須看她最終有無報名，但應嘉瑜參選會「超級重創」吳怡萱。他也認為，應佳妤的參選對藍營沒有影響。

國民黨北市議員詹為元指出，非綠選票的變數來自於許甫的參選，但民眾黨上一屆也有提名人，只是國民黨五席都在當選名單內，民眾黨的變數並非本屆才有。

詹為元續指，國民黨希望議員能單獨過半，可以有效支持蔣萬安的施政與政策，倒不是討論禮讓民眾黨與否的問題，但國民黨提名五席加上民眾黨提名一席，六席非綠議員提名人，應該想辦法多爭取一席當選，而非思考誰會掉。他也指出，多提名無非是希望非綠席次極大化。他也說明，民眾黨有自己的基本盤，藍營顧好自己的選票、民眾黨顧好自己的選票，有機會六席都當選。

民眾黨盼「1區1席、6席全壘打」 張志豪：候選人有主體性，不擔心被搶票

民眾黨除現有四席競選連任外，或將派黨發言人吳怡萱征戰中正、萬華區，並派黨副秘書長許甫參選松山、信義選區。民眾黨議會黨團總召張志豪指出，吳怡萱是上次的落選頭，最近幾年來也一直在地方蹲點，大家也看得到她的努力，持續按照現有步調還是會有一定成績，「民眾黨還是有自主性，也有自己的支持者」，基本盤不會有太大變化。若可以抓住基本盤，不管藍白合是要競爭或是合作，應不會有太大影響。

張志豪續指，許甫是第一次參與選舉，但本身知名度高，且媒體出身的許甫對議題掌握也有相當能力，因此也看好許甫的參選。他表示，民眾黨還是會有自己的支持者，只要繼續用科學、理性、務實的態度，認真服務選民、勤跑基層「我倒不會太擔心」。

至於中正萬華的選情會否因為應佳妤參選，導致白營選票被吸走？張志豪則說，現在的態勢下不管任何候選人都有可能吃到他黨的選票。因中正萬華選區有新人出來，國民黨現在較擔心的應是要採取何種提名策略，出線的候選人們要如何抓獲選民的心、得到選民信任。「我們的候選人還是有主體性，倒不至於擔心被搶到什麼票」。

張志豪表示，「我們的候選人還是有主體性，倒不至於擔心被搶到什麼票」。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

北市議員點將2／民眾黨6區都提名！藍盼各自顧好選票：席次有機會極大化

女兒吳花果報到 吳怡萱曬照：學當母親匆匆忙忙、手忙腳亂

要讓輝達拱手讓人嗎？吳怡萱：請蔣萬安市長有肩膀扛起來

陳智菡貼截圖罵「低能到沒辦法評論」 李正皓現身一句反殺

