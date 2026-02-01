北市議員「不小心中頭獎800萬」！網友揪潛在名單 他被點名急喊：不要在傷口上灑鹽
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導
「那天有個台北市議員突然請我喝珍奶，原來他不小心中了今彩539頭獎！」媒體人王瑞德日前驚爆，北市某議員中了今彩539頭獎8百萬元，貼文曝光引發熱議，廣大的網友們透過開獎的彩券行篩選出潛在的中獎名單，被點名的議員詹為元急發聲：「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」
王瑞德前（1/30）日在臉書發文指出，一名台北市議員「不小心中了今彩539頭獎！」800萬扣稅後實領640萬，透露對方本來還擔心今年不好募款。他並感嘆，「像我們這種腳踏實地的人，只能小小作作夢。」
有網友根據當晚今彩539頭獎開在北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」，點名松山信義區的6名議員詹為元、戴錫欽、秦慧珠、張文潔、許淑華、洪健益。
對此，詹為元昨晚發文澄清自己沒有中獎，喊話「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽！！」他更自我揶揄，「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」但就有網友留言「其他議員都沒發自清，就你發，最有嫌疑。」
不過由於王瑞德當天是在傍晚6點多發文，當晚的今彩539尚未開獎，而前一次今彩539頭獎獎落台北是在1月17日，開出頭獎的是位於北市中山區林森北路96號1樓的「寶鴻彩券行」，該中山大同選區則有7名議員陳炳甫、柳采葳、葉林傳、顏若芳、陳怡君、林亮君、林珍羽，也有可能是中獎的議員。
