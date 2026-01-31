北市議員「不小心中頭獎800萬」！網靠1線索揪潛在名單

政治中心／林昀萱報導

媒體人王瑞德30日在社群平台上表示，某一位台北市議員突然請他喝珍珠奶茶，原來那位議員中了今彩539的頭獎獲得800萬的獎金、實領640萬。貼文一出引發熱議，紛紛猜測到底是哪一位議員那麼幸運，網友也透過近期539頭彩獎落台北松山信義區這線索縮小範圍，列出潛在中獎者。

王瑞德在臉書表示，自己被一名台北市議員請喝珍珠奶茶，事後才得知對方「不小心中了今彩539頭獎」，並提到該筆獎金為800萬元，扣稅後實領約640萬元，對方也坦言，原本還擔心今年募款狀況，突如其來的中獎讓他相當意外。

根據台彩資訊，1月30日開獎的第115000026期今彩539，獎號為16、17、29、30、36，800萬頭獎開出1注，由台北市信義區松山路322號的「彬彬有禮彩券行」開出。網友根據這線索將中獎議員名單縮小至松山信義區的議員，包括國民黨市議員有詹為元、戴錫欽、秦慧珠以及民進黨市議員許淑華、洪健益以及張文潔。

詹為元否認自己是中獎者。（圖／資料照）

不過，詹為元也第一時間發聲澄清自己未中獎，喊話中獎者「請中頭獎的台北市議員快自首好嗎！？不要在我們這些中不了獎的人傷口上灑鹽」、「我人生第一次發表自清聲明，竟然是說自己沒中頭獎！」其他被點名議員則並未針對此事發言。

