北市議員「不覺得被禮讓」 陳智菡：國民黨超額提名吃不到白選票
2026北市議員選舉激烈，民眾黨4席議員拚連任，將在中正萬華、松山信義選區明年各提名1人，民眾黨主席黃國昌日前喊對「4+2全壘打」有百分之百信心。立法院民眾黨團主任陳智菡今（11/24）日專訪中表示，國民黨要想清楚，如果要超額提名，國民黨吃不到民眾黨選票，台北一區只提一人，國民黨若要稱禮讓，應是「讓民眾黨提兩席」才算禮讓。
陳智菡今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪時透露，民眾黨內已定調不講「藍白合」，改講「聯合政府」，2024大選之後已朝向不同模式展開，不論對外論述或策略因應，目標是更改名詞與實質做法。由於2024年總統大選前的藍白合經驗並不好，社會對藍白合3字存在前塵往事與不信任、開撕等負面印象。
陳智菡說，藍白合這個名詞對不少人而言，已非讓人很舒服或被信任的字眼，因此朝向不同合作方式，改走聯合政府，相關概念已在多場研討會與記者會反覆說明。她說，上週舉辦國民黨與民眾黨兩位主席高峰會談，時間約一個多小時，指標意義在於藍白之間曾有不愉快與碎片，需要先黏起來、先癒合；兩黨主席以禮貌、開誠布公的方式會談，是必要起點。
陳智菡直言，2024總統大選一下合、一下分，合與分的理由各政黨各有解讀，「欠所有台灣人一個交代」；但既然說要翻過這一頁，就不能硬翻，而要用柔軟方式把前提講清楚。她也說，民進黨太鴨霸，在野無法善盡監督職能，執政時也不願把執政角色做好，為了國家長遠，國民黨與民眾黨必須繼續合作。
陳智菡補充，合作的方法不能流於「為了下架民進黨，就強硬綁在一起」，兩邊政策有差異也有可溝通之處。
在議員選舉部分，陳智菡提到，民眾黨採謹慎提名，以台北市為例，民眾黨佈局一區一人，總數6席，未排擠國民黨空間。至於是否請台北市長蔣萬安站台，她表明不強人所難，若國民黨議員反彈，不勉強台北市長蔣萬安。
陳智菡說，民眾黨自有「自己的太陽」，包含前後任黨主席柯文哲、黃國昌；待柯文哲官司未來如果處理到一個程度的時候，相信也會適度來幫候選人加持。
陳智菡指出，既然民眾黨台北一區只提一人，沒有排擠到國民黨的空間，反而是國民黨要自己想清楚，如果國民黨要超額提名，排擠掉的是國民黨自己的選票，國民黨吃不到民眾黨的選票，「我們一定是投給每一區的候選人」，她不覺得國民黨有稱禮讓，因為民眾黨只提一個，除非國民黨少提一個，讓民眾黨提兩席，那就是禮讓。
縣市首長層級選戰，被陳智菡視為「深水區」，她說原則仍是「先禮後兵」，並稱國民黨主席鄭麗文也覺得「明年3月前」要比民調或更明確方向，為合理時間表。她強調，時間不可拖到5、6月，屆時支持者已動員、政策已推出，程序與正當性都將受影響。
陳智菡重提2024總統大選進程，民調曾出現黃金交叉、聲勢消長與重新定位的經驗，提醒各方別被起手式的表面數字制約，更重要的是開誠布公，先確定新北等縣市的談判空間與方式，是否要做民調、如何做民調，都要預先協調好。
陳智菡說明，「先禮後兵」的意涵是先把原則對全民講清楚、把步驟對外報告，同步「做自己的準備」：包含前立委陳琬惠、現任立委黃國昌將陸續提出對要參選城市的願景、治理模式與政策藍圖，先端上檯面，讓人民看清楚內容，再來比民調，避免在「盲盒」未知狀態下做選擇，至於比完民調就願賭服輸，但前提是開誠布公、步伐一致。
陳智菡談到，目前國民黨仍在整合過程，智庫對接雖於上週確認，何時進一步對接、接下來民調怎麼走，尚未明朗。年關將至、2026將啟，討論事項極多，既然有合作的意向，如何合作才是關鍵。
