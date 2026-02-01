北市議員「中800萬頭獎」得主出爐？本尊認了：都市傳說有趣

政治中心／周希雯報導

資深媒體人王瑞德爆料，近日突被1名台北市議員請喝珍奶，才得知對方中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣稅後可實領640萬元。由於開出頭獎的彩券行在松山區，不少人根據這線索瘋猜幸運得主，其中呼聲最高的國民黨台北市議員詹為元已經發聲否認，國民黨台北市議員游淑慧今（1日）曬出公開新的線索，竟指向民進黨北市議員洪健益，本人也親自還原當時狀況，笑喊「都市傳說真的是有趣！」

轉彎就到！中獎彩券行就在「洪健益服務處」附近

游淑慧今（1日）發文表示，看到北市議員中800萬頭獎新聞，加上該彩券行就在松山區，「我腦海中第一個浮現的，就是那位看起來一臉『富貴相』的詹為元」。從對話截圖可見，游淑慧直接標記詹為元詢問，「是你嗎？」沒想到大家也猜測是他，嚇得詹為元發揮柯南精神，馬上用Google Maps來釐清，中獎彩券行竟在洪健益服務處附近、轉個彎就到。對此，游淑慧也表示，「不管幸運得主是誰，我們都真心為他開心！原來財神爺才是募集選戰資金的最強大金主啊」。

詹為元畫出路線圖。（圖／翻攝「游淑慧」臉書）

「中獎人」真的是洪健益？本人還原反轉真相

沒想到，「中獎人」竟然真的就是洪健益，但真相卻出現反轉。洪健益今（1日）出席活動還原當天狀況，他上節目時請了在座所有人喝飲料，過程中有人好奇為何要請？他回應「我中樂透彩啊！」對方追問「真的喔？那你中什麼？」他則表示是今彩539，此事媒體人鍾年晃就直喊「啊！800萬元，扣掉稅只剩640萬元！」他聽後也順勢說，「對對對」，沒想到開個玩笑竟引發誤會。

洪健益還原當天真相。（圖／民視新聞資料照）

對此，洪健益澄清「真的！我沒有中！不要再說我中了！因為我們的助理及我的家人都要跟我要紅包。我沒有中，再次澄清。」他表示，只是在過年期間和身邊人說個玩笑話，謝謝王瑞德看得起自己，「也謝謝這個都市傳說，真的是有趣，過年應應景，祝大家馬年行大運，發大財！」

