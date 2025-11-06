北市議員「藍白合」蔣萬安可幫白營站台？戴錫欽：當然可以
佈局2026選舉，外界關注藍白是否合作，國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）接受專訪，對於台北市長蔣萬安是否能替民眾黨「小雞」台北市議員人選站台，戴錫欽說，當然可以；至於國民黨議員抗議的話，該怎麼辦？戴表示，這就是主委要協調的事。
戴錫欽接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，談及2026選舉，他指出，目前在台北市長選舉的部分，會與民眾黨做好溝通，「藍白合」有譜，但可能附帶條件是蔣萬安要幫民眾黨議員人選站台，可不可以？「當然可以啊」。
戴錫欽直言，既然藍白要合作，在民眾黨議員沒母雞的情況下，對他們影響當然很大，民眾黨在台北市各區各選1席，在沒母雞的情況下，他們若願意表態支持蔣萬安，沒理由不幫他們站台，他的工作也是要說服其他議員，要合作一定要誠心相對。
戴錫欽說，以前馬英九也幫新黨、親民黨站台，蔡英文也幫忙黃珊珊站台過；至於觀察未來民進黨誰會選台北市長？社民黨北市議員苗博雅是可能人選？戴錫欽認為，苗一直是綠營內認為比較有號召力、有議題能力，及對年輕選民有吸引力，民進黨民調應該會把苗放進去，但最後會不會是苗，他不敢講，但苗會是民進黨考慮的人選之一。
戴錫欽直言，目前他認為壯闊台灣聯盟理事長吳怡農與苗博雅2人代表民進黨參選2026台北市長的機率比較高；黃暐瀚追問，若綠營做民調是民進黨立委王世堅第一呢？戴錫欽說，那就看怎麼做民調，民調有很多方法。
戴錫欽表示，如果是王世堅對上蔣萬安，可能是跟過去完全不一樣的選舉型態，堅哥現在聲量太高，很多中間選民、年輕選民、甚至藍營選民也滿喜歡他，甚至是對岸民眾，若是王世堅出線，整個選舉氛圍會跟過去傳統選戰完全不同，也要有不同因應方式，但聲量高跟受歡迎、適不適合當台北市長，相信選民會做思考、判斷。
