北市議會今審「44.3億新壽分手費」 蔣萬安：若通過本週就可以解約

記者陳思妤／台北報導

輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會，將在今（12）日下午進行審議。不過新壽提出的成本將除草、新新併Logo調整費用也都列入，引起討論。台北市長蔣萬安今被問到，覺得帳單合理嗎？他並沒有正面回應，但強調如果程序一切順利，預計這週就可以和新壽簽訂終止合約的協議。

新壽提出的解約金經過北市府請來的會計師審查後，總金額為44億3,406萬4,085元，包括新光人壽已繳納之權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費計34億4981萬2,174元，還有成本9億8425萬1911元。

廣告 廣告

不過，成本細項卻包含17、T18施工圍籬調整作業（台新新光合併Logo調整）金額為4萬5675元；還有環境維護（含除草工程），包括112年8月、113年1月、113年5月，每次各20萬，而到了113年7月，T17、T18的環境維護（含除草工程）費用則增加到共計要24萬9999元。相關項目引起討論。

蔣萬安今天上午出席台北市環保志義工環保獎章暨績優環保義工隊頒獎典禮，面對記者堵訪追問，新壽帳單合理嗎？今天下午有信心？他表示，謝謝北市議會排入議程，今天大會就會進行相關討論，相關程序如果一切順利，議會通過後，預計這週可以與新壽簽訂終止合約的協議。

蔣萬安也強調，會和輝達持續保持非常密切的溝通跟聯繫，包括後續都市計畫書、 建築設計等，一定會加速相關流程，設定地上權的簽約原本目標是明年中，希望最快能拉到明年農曆年前就可以完成，將土地移轉給輝達。不過，面對記者追問，確定輝達願意負擔細項嗎？蔣萬安則未多作回應。

更多三立新聞網報導

蔣萬安罕露臉宣布上班課！今早臉書被灌爆 「咕嚕咕嚕」翻車了

王世堅選台北市長會很火熱！黃暐瀚：「這人」最後戰蔣萬安的機會不低

「請總統做出明智決斷」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋選台北市長

桃園這局贏了！網讚「1關鍵」輾壓咕嚕咕嚕北北基：張善政帥過一波

