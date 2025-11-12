北市議會審新壽分手費 蔣萬安：地上權移轉輝達可望提前到農曆年前
新光人壽同意解約後，輝達總部落腳北士科T17、T18塵埃落定，台北市議會今天（12日）審查新壽提出的44.3億元解約金，市長蔣萬安上午進一步透露，市府期望這一週可以與新壽簽訂終止合約協議；最快明年農曆年前就可以和輝達完成地上權簽約，把土地移轉給輝達。
北市府委託會計師審查新壽提出的解約金，總金額為44億3406萬多元，包括新壽已繳納給市府的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費合計34億4981萬多元，還有成本9億8425萬多元。不過，多位議員檢視帳務細目後卻發現，包括台新金與新光合併的Logo調整、環境維護、甚至除草費用都得由市府支出。
蔣萬安被問到對「分手費」細項是否合理、以及是否有信心在今天通過市議會備查時，表示他要謝謝市議會把這項議案排入議程，並透露相關程序如果一切順利，在議會通過後，北市府預計這一週就可以與新壽完成終止合約協議的簽訂。
接下來也會和輝達專案設定地上權程序，蔣萬安指出，市府與輝達持續保持非常密切的溝通和聯絡，包括後續投資計畫書、建築設計等環節，市府一定會加速相關行政流程。市府設定地上權的簽約期程，也期盼能從原本的明年年中、提前到農曆年前就可以完成，屆時就能把土地移轉給輝達。（張柏仲報導）
