北市議會建議「北捷攻擊案死者600萬撫恤金」 蔣萬安表情嚴肅不語

政治中心／綜合報導

台北市台北車站、北捷與中山站12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷憾事，台北市議會民政委員會昨針對北捷1219事件召開會議，民政委員會召集人許淑華表示，會議後結論，針對3位過世的民眾皆由北市府給予600萬撫恤金，喪葬費用也由台北市政府全部協助。對此，今（23）日媒體詢問台北市長蔣萬安，他的反應曝光。

針對這起嚴重的攻擊事件後續，許淑華以條列方式說明會議結論。

第一，受傷的11位民眾，其醫療費用將由台北市政府全部協助。許淑華補充，「我也建議北市府，由於案發地點在台北，因此無論民眾戶籍、就醫地點位於哪裡，只要有相關醫療單據，市府都應該給予協助」。

廣告 廣告

第二，3名不幸受害的民眾，皆由北市府給予600萬撫恤金。且喪葬費用由台北市政府全部協助。

第三，保險理賠方面則如下：

余先生（余家昶）部分：案發於捷運站內，將由台北捷運公司提供500萬保險理賠。

王先生部分：案發於誠品南西店。已經與誠品公司方確認，將申請公司保險理賠。

蕭先生部分：由於案發時正在騎車，位於馬路上。目前難以適用保險理賠的範圍。正因為賠償上有困難，許淑華承諾，「我會持續和北市府溝通，尋找依法合適的方案，幫助蕭先生的遺屬」。

許淑華說明，這次事件的受害者，可以依《犯罪被害人權益保障法第57條》，透過犯保協會申請補償金180萬。

今天上午，媒體守候在北市府梯間外，蔣萬安出現時，媒體隨即喊話詢問「議會建議每人撫卹600萬有可能嗎？」、「雙城還要去嗎？」、「警力會整合？」蔣萬安一臉嚴肅沒有回應，快步走過。據了解，不太可能三人都撫卹600萬，因為於法不合。有可能的方案是傾向用捐款方式處理。

更多三立新聞網報導

1219有政府嗎？黃智賢問蔣萬安這些事 喊話立法院別卡警政署預算

騎士等紅燈被張文砍死 蔣萬安揭「3方向理賠撫卹」：接到許多捐款

戒備跨年！12/26市府站「高強度演練」 蔣萬安：正在研擬「細胞簡訊」

獨家／張文北捷殺人５心理人格曝光 竟跟日本秋葉原、JR無差別殺人一樣

