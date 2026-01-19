北市議會政黨協商刪市府二備金未達共識 擬採表決

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市議會今天針對市府115年度總預算等案被暫擱部分進行政黨協商，經討論後決議，市府編列第二預備新台幣7.4億元刪減5000萬元，因無共識，將於20日召開大會進行表決。

台北市議會議程進入倒數階段，今天針對台北市政府被暫擱預算進行政黨協商，從下午3時起，由議長戴錫欽主持，藍綠白黨團代表及市府局處首長列席，政黨協商至晚間6時30分結束。

北市議會召開政黨協商討論包含議會民政委員會、財政建設委員會、教育委員會所屬市府局處被暫擱預算議案。

戴錫欽會後接受聯訪說，政黨協商討論議案包含北市府編列第二預備金，因國民黨團不同意被刪減金額，要求恢復原編列預算，此案將在大會進行表決。

戴錫欽表示，政黨協商也討論如殯葬回饋金，要求市府應適切評估回饋金的公平性及提高百分比，並設附帶決議與但書。

戴錫欽表示，針對議會民政委員會提出有關議員向市府索取資料的要求，經政黨協商討論後，要求除索取資料表格增加可勾選緊急狀況的欄位，日期不應以3天為限，且議員索資內容如涉及市民健康、安全議題，也不以3天為限制。

依議會資料顯示，北市府編列二備金總額為新台幣7.4億元，政黨協商後決議刪減5000萬元。此外，北市府秘書處115年度預算內增列綜合決議，內容為嚴厲譴責北市府秘書長與法務局長在未與議會溝通前，自行提出限制議員索資，影響議會監督權及府會互信和諧。

北市議會20日下午將召開臨時大會，屆時會對市府編列二備金預算案進行表決。（編輯：李淑華）1150119