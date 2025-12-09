北市議會敬軍團 慰問臺東駐軍送暖

記者謝承宏／綜合報導

臺北市議會敬軍團昨日在臺北市議會議長戴錫欽率領下，進行第2日的駐軍慰訪行程，並由軍友社秘書長簡士偉陪同，先後前往陸軍臺東地區指揮部及空軍第7戰術戰鬥機聯隊敬軍慰問，向堅守崗位的國軍官兵致上最高敬意。

敬軍團首站前往陸軍東指部，實地參訪部隊設施，並與官兵親切互動，隨後轉往空軍第7聯隊，聽取單位任務簡報，並關心官兵戰備生活。

敬軍團表示，「鎮東部隊」不僅在戰備演訓上表現優異，長期以來更是守護地方安全、執行災害防救的主力，強調這種「平時能救災、戰時能作戰」的全方位戰力，值得國人給予最熱烈的掌聲。

此外，敬軍團進一步表示，第7聯隊肩負捍衛臺灣領空的重任，近年來面對繁重的戰備任務與訓練挑戰，官兵仍能展現高昂士氣與精湛戰技，落實飛行人才培育與空防安全，是國人安居樂業的重要守護者。

敬軍團強調，親自走訪部隊後，更能體會官兵在戰訓本務上的辛勞與付出，除代表臺北市民表達感謝，也承諾必將持續支持國防，扮演國軍最有力的後援，讓前線官兵能全心投入訓練，無後顧之憂。

簡士偉也感謝部隊長期戰備辛勞，並表示軍友社將持續扮演軍民之間的橋梁，整合社會資源，落實對官兵及眷屬的照顧。

臺北市議會敬軍團慰問臺東地區駐軍，向國軍官兵獻上誠摯敬意。（軍友社提供）