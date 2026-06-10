北市議會總質詢「殷瑋搶答」吵一團 何孟樺怒轟：蔣萬安越無能藍營越愛？

何孟樺(左)與殷瑋(右)9日在北市議會總質詢針鋒相對。資料照片



台北市研考會主委殷瑋近期成為新聞焦點，日前才被議員酸是「殷瑋答」之後，昨天（6／9）在北市議會總質詢，在民進黨籍台北市議員何孟樺質詢時間搶答，現場氣氛一度火爆。殷瑋臉書回應稱，何孟樺質詢投影片寫上了自己的名字，「議員cue我才答題」。何孟樺怒轟，她未要求殷瑋回覆，自然殷瑋也不該搶麥答覆，「既然是我的質詢時間，市長是否回答完我的問題，也是由我來判斷，何時輪到殷瑋判斷？難道藍營就是喜愛蔣萬安無能的樣子？」

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雙方針鋒相對主因就是，何孟樺希望市府不要增加公務員執行無菸城市的負擔。因此，何孟樺要求殷瑋要帶著發言人一起去稽查，殷瑋上台後秒回「邀請議員妳也可以一起來，不知議員有無去過」，何孟樺則回批，「這也是你公務員的職責，不要只會讓基層待到11點」，殷瑋又回：「我不是高層，我是基層，你如果是一樣的態度，那我邀請你一起去現場宣導。」雙方唇槍舌戰，直到議長戴錫欽請殷瑋下台，交鋒才結束。

殷瑋今天臉書回應，何孟樺昨日公開講到他，要求他去做事（到禁菸公告區域現場宣導稽查），並且在投影片上大大的寫上了殷瑋，「請問我是不用回答議員的問題嗎？議員不cue到我的時候，我是有去答題嗎？」

何孟樺隨後發文痛批，根據《台北市議會議員質詢辦法》第二條明定「『市政總質詢』在大會向市長提出，以政策性重要者為原則，由市長負責答覆。」昨天是她的總質詢時間，她提到殷瑋，但並沒有要求殷瑋回覆，自然殷瑋也不該搶麥答覆。既然是她的質詢時間，「市長是否回答完我的問題，也是由我來判斷，何時輪到殷瑋判斷？」

何孟樺直言，主責無菸城市的林奕華副市長都沒講話，殷瑋憑什麼講話？在議場打滾3年的殷主委，卻直接沿用藍營側翼的錯誤說詞。何孟樺更痛批，殷瑋頂替市長在先，無視內規強辯「這也是他回答的時間」在後，不僅視議會為無物，更視蔣萬安市長為玩物。這樣的惡僕卻被藍營側翼吹捧，也讓人不禁懷疑，難道藍營就是喜愛蔣萬安無能的樣子？蔣萬安越無能，藍營越喜愛？這種評判標準與其說是在選市長，更像在選特首吧。

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