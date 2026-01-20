北市議會表決通過藍營提案 二備金維持7.4億

（中央社記者黃麗芸台北20日電）台北市政府編列二備金總額新台幣7.4億元，經政黨協商後決議刪減5000萬元未獲共識。台北市議會今天進行表決，最終以過半數票數通過藍營提案，維持編列7.4億元。

議會臨時大會下午針對政黨協商後通過的北市府總預算進行處理，藍、綠黨團都甲級動員。

國民黨書記長李明賢表示，北市府的二備金編列是要用於緊急狀況及新增政務，北市府從2022年迄今每年都是編列7.4億元預算，但這次委員會建議要刪減5000萬元，限縮北市府推動市政業務的彈性，國民黨團建議恢復原編列7.4億元。

議長戴錫欽詢問有無附議後，隨即進行記名表決，表決結果過半數，宣布通過李明賢的提案，恢復原編列7.4億元。（編輯：張銘坤）1150120