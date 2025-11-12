北市議會通過市府與新壽解約案 李四川：輝達預定下周拜訪蔣萬安
李四川估權利金約125億元 預計農曆過年前與輝達簽約有結果
輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地，台北市政府擬定周五（14日）與新壽簽解約協議書，並於10日行文議會闡明解約金額。台北市議會今天審議，經大會討論通過，獲多數議員支持。副市長李四川表示，預估與輝達簽訂權利金不會超過125億元，另輝達預定下周派員拜訪市長蔣萬安，屆時將詢問輝達後續規畫。
北投士林科技園區T17、T18基地由新光人壽取得地上權，台北市政府與新壽協商合意解約，再專案設定地上權給輝達。北市府擬於14日與新壽簽解約協議書，10日已發文給台北市議會，說明解約金為新台幣44.3億餘元。
台北市議會今天下午召開定期大會討論市府及議員提案，包含北市府與新壽合意終止T17、T18市有土地設定地上權契約案。
報告資料提到，因返還新壽履約支出成本，需動支實施平均地權基金超過5000萬元以上，須向議會報告並備查。市府與新壽解約金共44.3億餘元，包含新壽已繳納權利金、地租、行政規費等近34.5億餘元，新壽已支付顧問及工程成本6.1億餘元，2項資金成本近3.7億餘元。
台北市議會民進黨團總召陳慈慧發言，藍白應一起同意此案，讓輝達落腳台北，並與綠議員喊出支持輝達、盡速簽約口號。
國民黨台北市議員汪志冰表示，希望未來若有具代表性的企業進駐台北市，都要比照輝達狀況辦理。同黨議員游淑慧說，藍綠白對於通過此案讓議會備查應無意見，支持市府。社會民主黨台北市議員苗博雅詢問，市府後續與輝達簽訂設定地上權契約的總金額為何。
李四川在議長戴錫欽邀請列席議會大會說明此案。李四川表示，市府委任會計師與新壽會計師先前一起審議，此案總金額原為44.7億餘元，經市府審查後刪除4000萬餘元，實際總金額44.3億餘元，包含成本約9.85億餘元，成本費將由輝達吸收。
李四川說，與輝達簽訂權利金預估不會超過125億元，包含輝達需支付成本外的租金與營業稅等14.41億元，此外若要使用Ｔ17、T18基地的中間道路，權利金可能會在120億元內。
議會大會通過此案，李四川在議場向各黨議員鞠躬致謝。李四川會後受訪表示，輝達預定下周派員拜訪市長蔣萬安，屆時將詢問輝達在台北分公司的規畫，以及討論專案設定地上權年限等內容。
媒體追問與輝達簽約日期是否會提前，李四川說，要視輝達提出的投資企畫書時程，若能盡早提供，原則上可提前，因輝達認為需要2個月工作天，估雙方簽約可能在農曆過年前會有結果。
責任主編：于維寧
