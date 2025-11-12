北市議會通過新壽北士科分手費44.3億 李四川曝輝達權利金：不超過這數字

輝達海外總部進駐北士科T17、T18，北市府與新光人壽敲定分手費共44.3億元，台北市議會今（18）日審議此案，獲藍綠白3黨議員一致支持，提案順利通過。台北市副市長李四川指出，輝達願意概括承受14.41億元，同時輝達不動產副總裁也將於下周拜訪台北市長蔣萬安。​

李四川在議會說明時表示，新壽原先提出解約金44.7億元，北市府經會計師審查後刪減約4000萬，最終確定金額為44.34億元；其中新壽提出的9.85億元成本，再加上已繳給中央的稅金，共14.41億元輝達都願意概括承受，將納入市府未來與輝達議約的權利金價格。

李四川指出，針對未來與輝達的權利金，假設將T17、T18的中間道路全部合併，再另外加入輝達承受的14.41億後，粗估權利金應不會超過125億。若是部分做道路，約3分之1做為道路使用、3分之2做基地，粗估權利金約在120億左右。

李四川提到，輝達總公司不動產副總裁將於下周訪問台灣，拜訪台北市長蔣萬安，屆時將詢問輝達台灣分公司的後續規畫。

