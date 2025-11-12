北市議會通過新壽44.3億分手費！市府須付9.85億 李四川：輝達願承接
（更新時間：18：47）
輝達基地確定落腳北士科T17、T18，北市府與新壽達成合意解約，新壽原本開價的分手費44.7億元，經刪減最終落在44.3億元，送北市議會備查後，今（12）日在大會中無異議通過。至於解約北市府仍須支付9.85億成本，副市長李四川表示，「原則上輝達都會概括承受。」
北市府10號將解約案送至議會，總金額44.34億，其中包含新壽已繳交的租金、稅金等約34.5億，扣掉後北市還需支付9.85億成本；李四川稍早在議會中報告，這些成本已經跟輝達告知、協調，原則上輝達都會「概括承受」，繳到中央的稅收等，輝達也會承接。
另針對北市府與輝達預定簽約的權利金部分，李四川指出，整體應該不會超過125億，其中含租金與營業稅等14.41億，若兩基地中間的道路全部合併，不會超過125億，若道路合併後擴充，其中三分之一還是做道路使用，金額可能在120億以內。
責任編輯／洪季謙
