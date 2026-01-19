北市議會馬拉松協商3.5小時 僅剩二備金無共識 明藍綠動員表決

台北市政府115年度總預算未通過，包括二備金、祕書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱未處理。北市議會19日下午3時政黨協商，議長戴錫欽表示，經3個半小時討論並外加附帶決議等內容，最後在第二預備金提案仍無共識，20日下午議會大會將表決。（徐佑昇攝）

台北市政府115年度總預算未通過，包括二備金、祕書長等首長特別費、殯葬自治條例等仍暫擱未處理。北市議會19日下午3時政黨協商，經3個半小時討論並外加附帶決議等內容，最後在第二預備金提案仍無共識，20日下午議會大會將表決，藍綠黨團表示都將甲級動員，預料會形成表決大戰。

北市議會議長戴錫欽表示，在第二預備金部分民進黨有要求刪減相當的金額，國民黨團不同意，希望仍按照原編列數，所以明年將進行表決，其他部分皆完成協商。

針對其他通過的暫擱案件，戴錫欽說明，在殯葬條例部分，二殯回饋金回饋範圍擴大之際，可能也要評估相關公平性，還有百分比提高問題，希望市府能做適切評估。此外，台北市祕書處長李建興特別費47萬6400元，刪減1000元後，核准為47萬5400元。

至於爭議較大的畜產公司，戴錫欽表示，由於目前屬於未續約狀態，除了附帶相關文字處理，也希望市場處和畜產公司完成續約，在沒有續約之前，應該要以暫用費用支付，一直到續約完成，希望市場處加強處理。

先前限制議員索資期限部分，戴錫欽說明，尊重當時民政委員會的討論，未來索資表格，除了原本3天的設限外，也增加勾選緊急狀況欄位，希望市府不要用3天為侷限，給議員們多些彈性，同時也通過民進黨議員林亮君附帶決議，針對健康、安全部分，市府要盡快提供資料。

據了解，在北市府第二預備金部分原為7億4千萬元，民進黨團要求刪減5千萬元，剩6億9千萬元，但協商最終仍無共識，因此明日下午2時將進行表決。民進黨及國民黨團均表示將動用甲級動員；民眾黨團部分，則是由個別議員出席，不要求甲級動員。

